¿El primer billonario de la historia? La milmillonaria cifra con la que Elon Musk superaría al 46 % de la población mundial

Las acciones de SpaceX, la compañía de cohetes de Elon Musk, se dispararon un 25% tras abrir la sesión bursátil al mediodía del viernes, un comienzo prometedor para la mayor oferta pública inicial de la historia y suficiente para elevar el patrimonio neto de su fundador y director ejecutivo por encima del billón de dólares.

Esto le costaría volverse accionista de SpaceX; la empresa saldrá a bolsa para reunir 75.000 millones de dólares

Las acciones abrieron a 150 dólares y se dispararon hasta los 168,90 dólares. Ese precio le otorgó a la compañía un valor de mercado de 2,21 billones de dólares. Musk, quien también es accionista mayoritario y director ejecutivo de Tesla, tiene ahora una fortuna estimada en 1,1 billones de dólares, según Forbes.

SpaceX, salida a bolsa. Foto: AFP

Musk afirma que SpaceX, fundada en 2002, sale a bolsa ahora porque necesita dinero para financiar sus ambiciones de colocar satélites y centros de datos en el espacio y, finalmente, establecer una colonia humana en Marte.

Previamente, marcó la apertura de la sesión bursátil en el Nasdaq, donde las acciones de la compañía cotizan bajo el símbolo “SPCX”, participando en el toque ceremonial de campanas desde Starbase, la sede de SpaceX en el sur de Texas.

SpaceX, de Elon Musk, volvería millonarios a varios empleados de la noche a la mañana, tras el anuncio de su salida a la bolsa

Conocido por sus avances tecnológicos, así como por sus afirmaciones extravagantes y sus plazos incumplidos, Musk logró generar entusiasmo por la salida a bolsa a pesar de que SpaceX perdía miles de millones de dólares al año.

Elon Musk lideró la salida a bolsa de SpaceX. Foto: AFP

Tanto los inversores institucionales como los minoristas aprovecharon la oportunidad para comprar acciones de la compañía a 135 dólares por acción antes de que comenzara la cotización. Los 75.000 millones de dólares que recaudó SpaceX superaron con creces el récord anterior de salida a bolsa de la petrolera Saudi Aramco en 2019.

Además de establecer una colonia marciana para un millón de personas, la compañía ha prometido salvar a la humanidad estableciendo otros puestos avanzados en el espacio, lanzando centros de datos del tamaño de campos de fútbol a la órbita y superando a sus rivales Anthropic y OpenAI en la carrera por ganar dinero con la inteligencia artificial.

*Con información de AFP.