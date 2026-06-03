Esto le costaría volverse accionista de SpaceX; la empresa saldrá a bolsa para reunir 75.000 millones de dólares

SpaceX afirma que planea recaudar hasta 75.000 millones de dólares cuando salga a bolsa este mes, preparando el terreno para el mayor debut bursátil de la historia y poniendo a Elon Musk en camino de convertirse en el primer trillonario del mundo.

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La compañía, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., anunció el miércoles que venderá 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una en su oferta pública inicial. Se estima que los ingresos superarían con creces los 26.000 millones de dólares recaudados por la petrolera Saudi Aramco en 2019.

SpaceX busca vendir miles de acciones. Foto: Getty Images

Esta oferta también otorgaría a SpaceX una capitalización de mercado de 1,77 billones de dólares. Actualmente, solo seis empresas del S&P 500 tienen una capitalización mayor, siendo Nvidia la que encabeza la lista con 5,2 billones de dólares.

Además del tamaño de la oferta y los ingresos previstos, el prospecto modificado de SpaceX actualiza los detalles sobre el grado de control que Musk tendrá sobre la compañía.

Como director ejecutivo, director técnico y presidente de SpaceX, el poder de voto de Musk provendrá principalmente de su propiedad de 5220 millones de acciones de Clase B, que otorgan al titular 10 votos por cada acción. Según el documento presentado, Musk tendría el 82,4 % del poder de voto en la compañía.

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Actualmente, Forbes estima el patrimonio neto de Musk en 826 mil millones de dólares y su participación en SpaceX en 542 mil millones de dólares. El valor estimado de sus acciones en SpaceX se basó en un valor total de la compañía de 1,25 billones de dólares.

Cada acción tendrá un valor de 135 dólares. Foto: El País

Según estas cifras, una valoración de 1,77 billones de dólares para SpaceX aumentaría el patrimonio neto de Musk en 223 mil millones de dólares, convirtiéndolo en multimillonario. Sin embargo, gran parte de la fortuna de Musk reside en acciones que aún no ha vendido.

A pesar de sus aspiraciones de un debut estelar en el mercado, SpaceX actualmente pierde miles de millones de dólares al año. Los informes revelan que la compañía registró pérdidas operativas de 2.600 millones de dólares el año pasado, con ingresos de 18.700 millones de dólares, y las pérdidas continuaron acumulándose a principios de este año.

*Con información de AP.