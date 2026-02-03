Astronómica cifra que se generaría de la unión de SpaceX con xAI de Elon Musk

SpaceX, la empresa espacial fundada por Elon Musk, anunció la absorción de xAI, la compañía de inteligencia artificial responsable del desarrollo del robot Grok y vinculada a la red social X. El anuncio se produjo en un momento clave para el multimillonario, quien busca recaudar miles de millones de dólares para financiar un conjunto de proyectos que combinan exploración espacial, inteligencia artificial y energía a gran escala.

La operación marca un nuevo paso en la estrategia de integración vertical de Musk, que en los últimos años ha entrelazado sus distintas compañías con el objetivo de acelerar desarrollos tecnológicos que, según ha reiterado, están pensados a escala planetaria —y más allá de ella—.

Un “motor de innovación” dentro y fuera de la Tierra

La adquisición une dos pilares centrales del ecosistema Musk: por un lado, la capacidad de lanzamiento, despliegue orbital y operación satelital de SpaceX; por otro, la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por xAI.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta combinación busca crear lo que el empresario describió como “el motor de innovación verticalmente integrado más ambicioso dentro (y fuera) de la Tierra”.

La fusión se da, además, en la antesala de la proyectada salida a bolsa del grupo de cohetes y satélites, una operación que ha sido anticipada como una de las más grandes de la historia. Aunque el anuncio no incluyó detalles financieros, la sola dimensión del acuerdo reavivó las expectativas del mercado sobre el verdadero alcance económico del nuevo conglomerado.

Una operación sin cifras oficiales, pero con enorme impacto

El comunicado difundido por SpaceX no reveló los términos financieros de la operación, manteniendo en reserva el valor real de la empresa resultante.

Sin embargo, según Bloomberg, la empresa combinada tendría una valoración de 1,25 billones de dólares.

Más allá de los números, el movimiento es interpretado como una señal clara de que Musk busca blindar a SpaceX con capacidades propias de inteligencia artificial, en un contexto donde la computación avanzada se ha convertido en un recurso estratégico.

Centros de datos en el espacio y energía solar orbital

Musk justificó la fusión como un paso necesario para abrir el “próximo capítulo” de SpaceX. Entre los planes expuestos se encuentra la construcción, en órbita terrestre, de centrales fotovoltaicas gigantes, diseñadas para ser más eficientes que las instaladas en la superficie del planeta y conectadas directamente con centros de datos de inteligencia artificial.

En esa misma línea, el empresario aseguró que SpaceX planea lanzar una constelación de satélites que funcionen como centros de datos en órbita, aprovechando la energía solar disponible en el espacio para responder a la creciente demanda eléctrica que exige la computación de IA a gran escala.

Este proyecto se inscribe en una visión de largo plazo que va más allá del negocio inmediato y que apunta a transformar la infraestructura energética y digital global.

De la Luna a Marte: la visión de largo plazo

La integración entre SpaceX y xAI también se alinea con las ambiciones más conocidas de Musk en materia de exploración espacial.

Según explicó el propio empresario, el objetivo final incluye establecer “bases autónomas en la Luna” antes de avanzar hacia “una civilización entera en Marte y, en último término, una expansión en el universo”, en un mensaje cargado de referencias a la futurología.

Competencia creciente y desafíos para la salida a bolsa

Pese a su liderazgo, Musk enfrenta una competencia cada vez más intensa. Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, avanza con su nuevo cohete New Glenn, mientras la rivalidad entre ambos se ha trasladado al programa lunar Artemisa de la NASA. En ese contexto, la agencia estadounidense ha planteado incluso la posibilidad de prescindir de SpaceX debido a retrasos en algunos hitos clave.

Aunque Musk se había mostrado reticente a una Oferta Pública de Venta (OPV) para SpaceX, argumentando su desacuerdo con el nivel de escrutinio que enfrenta Tesla en Wall Street, las nuevas prioridades del grupo —desde la colonización de Marte hasta la construcción de centros de datos espaciales— exigen inversiones de una magnitud sin precedentes.

