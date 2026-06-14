El botón secreto de la freidora de aire que no está aprovechando y puede cambiar su forma de cocinar

La freidora de aire se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más populares en millones de hogares gracias a su practicidad, rapidez y capacidad para preparar alimentos con menos aceite. Sin embargo, aunque muchas personas la utilizan a diario, pocas conocen todas las funciones que incorpora este aparato.
Entre las herramientas más desaprovechadas se encuentra el botón de precalentamiento, una función que suele pasar desapercibida o que algunos omiten para ahorrar tiempo. No obstante, activarla antes de cocinar puede marcar una diferencia significativa en el resultado final de los alimentos.
Según explica IMUSA, al igual que ocurre con los hornos tradicionales, el precalentamiento permite que la freidora alcance la temperatura adecuada antes de introducir los alimentos. Esto favorece una cocción más uniforme y ayuda a que preparaciones como papas fritas, nuggets, empanadas o pollo queden más crujientes por fuera, sin perder jugosidad en su interior.
Además de aprovechar esta característica, existen otras recomendaciones que pueden mejorar el rendimiento del dispositivo. Una de las más importantes es evitar sobrecargar la canasta, ya que el aire caliente necesita circular libremente para cocinar los alimentos de manera uniforme y lograr una textura más crocante.
También se aconseja utilizar pequeñas cantidades de aceite, preferiblemente de oliva o aguacate, para potenciar el sabor y la textura de las preparaciones sin renunciar a una cocción más saludable. De igual forma, sacudir o voltear los alimentos a mitad del proceso ayuda a que se cocinen de manera pareja.
Otro aspecto a tener en cuenta es que muchas recetas tradicionales pueden adaptarse fácilmente a la freidora de aire. Para ello, basta con reducir la cantidad de aceite y disminuir el tiempo de cocción entre un 20 % y un 30 %, dependiendo del tipo de alimento.
Por último, realizar una limpieza frecuente del aparato es fundamental para conservar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil. Asimismo, el uso de accesorios como rejillas, moldes y bandejas amplía las posibilidades de preparación, permitiendo elaborar desde pizzas y tortas hasta pan tostado.