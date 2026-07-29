Si usa su Air Fryer todos los días, descubra cuánta energía consume realmente cada vez que la enciende

Cuando se habla de practicidad y eficiencia en la cocina, las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos favoritos. Su sistema de circulación de aire caliente permite cocinar los alimentos en pocos minutos y obtener una textura crujiente sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite, una característica que resulta atractiva para quienes buscan una alimentación más saludable.

Los electrodomésticos que recomiendan no solo apagar sino también desconectar para ahorrar energía en casa

No obstante, su popularidad también ha despertado dudas sobre el consumo de energía y el impacto que pueden tener en la factura de electricidad. Muchas personas se preguntan si conviene utilizarlas solo algunos días de la semana para reducir el gasto mensual.

Conocer su consumo real ayuda a tomar decisiones más informadas sobre su uso. De acuerdo con información de Kalley, una Air Fryer consume entre 1.200 y 1.500 watts (1 a 1,5 kWh por uso), por lo que su costo de operación en Colombia oscila entre $600 y $900 pesos por cada utilización, dependiendo de la tarifa de energía.

En comparación con un horno tradicional, la freidora de aire resulta una alternativa más económica. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

A pesar de ello, estos electrodomésticos siguen destacándose por su eficiencia energética, la rapidez con la que cocinan, su versatilidad para preparar una amplia variedad de recetas y la facilidad de limpieza que ofrecen gracias a sus piezas desmontables.

Además, frente a un horno tradicional, que suele consumir entre 2 y 3 kWh, la freidora de aire representa una opción más eficiente y, en muchos casos, más económica.

Las freidoras de aire se han consolidado como uno de los electrodomésticos más populares. Foto: Getty Images

Para optimizar aún más su rendimiento y reducir el consumo eléctrico, se recomienda precalentarla únicamente cuando sea necesario, cocinar porciones adecuadas sin sobrecargar la cesta y mantener limpios el filtro y las bandejas.

Asimismo, elegir modelos con control de temperatura regulable y función de apagado automático puede contribuir a un uso más eficiente. Con estas prácticas, el aparato no solo facilita la preparación de comidas más saludables, sino que también ayuda a disminuir el consumo de electricidad y los gastos del hogar.