Lluvia de estrellas más esperada del 2026 se verá en Colombia: fecha y hora para no perderse el fenómeno astronómico

Durante el mes de agosto, el cielo nocturno ofrecerá uno de los eventos naturales más impactantes del calendario astronómico: las Perseidas. Este fenómeno, reconocido por su intensidad y belleza, permitirá observar el paso de numerosas partículas espaciales que se iluminan al contacto con la atmósfera terrestre.

¿A qué hora se verá en Colombia el eclipse de agosto que oscurecerá el cielo durante varios minutos?

Los días y horarios clave para no perderse el evento

Aunque la actividad de estas “estrellas fugaces” inicia formalmente el 17 de julio y se prolonga hasta el 24 de agosto, el momento de mayor concentración ocurrirá entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto.

“En 2026, alcanzarán su máximo alrededor del 12–13 de agosto, y el momento no podría ser mejor: la Luna nueva dejará cielos oscuros justo cuando más harán falta", señala la página astronómica, StarWalk.

En Colombia, los interesados pueden comenzar la observación desde las 10:00 p. m., aunque el periodo de máxima visibilidad se sitúa entre la medianoche y el amanecer.

El mapa muestra que Colombia sí estará entre las zonas con visibilidad de las Perseidas. Foto: Vito Technology, Inc.

Es en este intervalo cuando el “radiante” —que es el punto específico del firmamento desde donde parecen surgir los meteoros— se encuentra en su posición más elevada. Para este evento, dicho punto se localiza en la constelación de Perseo.

Un espectáculo celeste sin precedentes en territorio colombiano

Las Perseidas son consideradas por muchos expertos como el evento de este tipo más relevante de cada año debido a la gran cantidad de luces que pueden apreciarse, estimándose entre 50 y 100 por hora. De acuerdo con el portal especializado Starwalk, “las Perseidas suelen ser la lluvia de meteoros más popular del año”, destacando por sus trayectorias veloces y gran luminosidad.

La oscuridad del cielo favorecerá una observación excepcional del fenómeno. Foto: Getty Images

Para el año 2026, las condiciones serán particularmente favorables. La ausencia de luz lunar, debido a la fase de Luna nueva, garantizará un fondo espacial lo suficientemente oscuro para resaltar incluso los destellos menos potentes. Según indica Starwalk, “el cielo estará excepcionalmente oscuro, así que tendrás una excelente oportunidad de ver no solo los meteoros más brillantes, sino también los más débiles”.