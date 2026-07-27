Bayern Múnich de Luis Díaz prepara otro golpe en el mercado: mundialista está cerca de firmar

Bara Sapoko Ndiaye jugó desde enero hasta junio de 2026 con el Bayern Múnich de Luis Díaz. Lo hizo en condición de préstamo, desde Gambinos Stars, pero parece que el elenco bávaro prepara su fichaje definitivo, dando el golpe en el mercado.

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Cabe recordar que Bara Sapoko Ndiaye tiene 18 años y se desempeña como volante. Incluso, jugó el Mundial 2026 con su selección de Senegal, y el ascenso que ha tenido ha sido destacado entre la prensa y los aficionados.

Bara Sapoko Ndiaye jugó el Mundial 2026 con Senegal. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Fabrizio Romano: “Acuerdo del FC Bayern para fichar Bara Sapoko Ndiaye”

“El talento senegalés de 18 años se une desde Gambinos Stars en un acuerdo hasta 2031 y los pasos formales con el anuncio están listos para la próxima semana. Bara tendrá la oportunidad de quedarse, ya que Kompany lo aprecia”, reveló el periodista Fabrizio Romano, en su cuenta de X, el pasado 26 de julio.

Como actualización, ya este 27 de julio, Romano afirmó: “El centrocampista del FC Bayern Múnich, Bara Sapoko Ndiaye, está siendo sometido a un reconocimiento médico. Confirmado”.

🔴⚪️✅ Medical underway at FC Bayern for Bara Sapoko Ndiaye. Confirmed. https://t.co/qniyKh7mAp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Eso quiere decir que restarían tan solo horas para que el joven senegalés se una al Bayern Múnich, junto a Luis Díaz y los demás jugadores. Eso sí, la información se da cuando el guajiro disfruta de sus vacaciones, por lo que el reencuentro se daría en un par de días.

La conmovedora historia de Bara Sapoko Ndiaye

El debut del senegalés, con Bayern Múnich, fue el 11 de abril de 2026 ante St. Pauli. Ingresó a los 84′, por Jamal Musiala, cuando ya su equipo ganaba por 4-0, que después se convertiría en 5-0.

La historia de Bara Sapoko Ndiaye fue tan conmovedora, que Bayern Múnich decidió hacer una nota especial, en su web, sobre lo que tuvo que pasar el volante para llegar a colocarse la camiseta profesional del elenco alemán.

Bara Sapoko Ndiaye (centro) celebrando la obtención de la Bundesliga con Bayern Múnich. Foto: Bundesliga Collection via Getty

“Mientras Bara celebra su debut con el FC Bayern en medio del ruido de la Bundesliga, miles de kilómetros más al sur, en Gambia, país de África Occidental, se desata la euforia. En su antigua academia juvenil, los niños celebran ante las pantallas su entrada al campo, bailan sobre las mesas y gritan su nombre. Los vídeos se hacen virales en redes sociales poco después del partido. Y el gran sueño de Bara, ese que comparten muchos jóvenes jugadores de su país natal, se hace realidad”, registró Bayern en su web oficial.