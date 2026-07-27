“Me hace muy feliz”: Aida Victoria Merlano rompió el silencio tras el apasionado beso en vivo con ‘streamer’

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano volvió a llamar la atención en plataformas digitales tras protagonizar varios momentos de cercanía con el streamer e influenciador bahameño David Darville, conocido públicamente como Escro. Las imágenes, transmitidas durante una emisión en vivo, generaron comentarios entre los usuarios sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

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El episodio tuvo lugar durante un evento de revelación de género transmitido a través de internet, en el que participaban otros invitados del ecosistema digital. En el marco de las dinámicas de entretenimiento organizadas para la audiencia, Merlano y Darville participaron en un juego que consistía en girar al mismo tiempo; tras coincidir en la dirección, cumplieron la regla propuesta y se dieron un beso frente a la cámara.

Posteriormente, la interacción continuó con otros acercamientos y un segundo beso que incrementó las especulaciones entre los espectadores. Si bien varios internautas interpretaron el hecho como una confirmación de romance, otra parte de la audiencia señala que este tipo de situaciones suelen formar parte de estrategias de contenido diseñadas para elevar la audiencia en las transmisiones.

Las escenas en la transmisión no resultaron del todo inesperadas para los seguidores de ambos influenciadores. Durante semanas anteriores, usuarios en redes sociales habían registrado intercambios de comentarios, interacciones en publicaciones e incluso el envío de detalles florales que la empresaria exhibió en sus perfiles oficiales, los cuales fueron atribuidos por la comunidad digital al creador bahameño.

Hasta la fecha, ni Aida Victoria Merlano ni David Darville han confirmado oficialmente la existencia de un noviazgo. En intervenciones públicas anteriores, ambos manifestaron encontrarse solteros, aunque coincidieron en señalar que se encontraban en una etapa de conocimiento mutuo.

¿Quién es David Darville, conocido como Escro?

David Darville es un creador de contenido y productor musical originario de Bahamas que ha ganado reconocimiento en el mercado digital colombiano. Su propuesta se centra principalmente en el entretenimiento, la comedia y los contenidos relacionados con el estilo de vida.

Darville distribuye su trabajo en plataformas como TikTok e Instagram, mientras que realiza sus transmisiones en vivo a través de Kick. Por medio de este espacio ha establecido colaboraciones con diferentes figuras del entorno digital en Colombia, ampliando su presencia en la región.

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La vida personal de Merlano ha continuado bajo el escrutinio de los usuarios, quienes recientemente compartieron imágenes de la influenciadora en eventos públicos como el concierto de Marc Anthony en Cali. Aunque en su momento circularon versiones sobre acompañantes o posibles acercamientos con otras personas —incluidos familiares de la propia creadora—, las informaciones no han sido confirmadas de manera oficial por la empresaria.

Por el momento, la relación entre Aida Victoria Merlano y Escro se mantiene en el terreno de la especulación, a la espera de que alguno de los involucrados aclare si se trata de una colaboración profesional dentro del ecosistema de los streamers o del inicio de un vínculo afectivo.