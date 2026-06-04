Aida Victoria habló de las elecciones y dio duro mensaje: “No todos deberían poder votar”

Aida Victoria Merlano volvió a generar debate en redes sociales tras compartir una reflexión sobre las elecciones presidenciales y el papel de los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al voto.

La creadora de contenido y empresaria publicó un video en su cuenta de TikTok en el que cuestionó el nivel de información con el que algunas personas toman decisiones políticas y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

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“Si me van a funar, que sea de tres en tres, pero todas las personas no deberían poder votar”, afirmó al inicio de su intervención, una declaración que provocó miles de reacciones.

Durante el video, Aida Victoria explicó que su comentario no buscaba descalificar a las personas, sino llamar la atención sobre la importancia de informarse antes de participar en procesos electorales. Según expresó, existe una diferencia entre ejercer el voto y hacerlo con pleno conocimiento de las funciones y responsabilidades de los cargos que se eligen.

Aida Victoria Merlano Foto: YouTube Vos Podés

“En este país, los ignorantes están determinando el futuro de toda la nación y no estoy diciendo ignorante en forma peyorativa. En realidad, hay un grupo de personas que ignoran cierto tipo de información y aún así están tomando decisiones”, señaló.

La influenciadora argumentó que muchas personas desconocen aspectos básicos del funcionamiento del Estado, como las diferencias entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o las funciones específicas que tiene un presidente.

“Pienso que toda persona que tenga la aspiración de votar debería por lo menos pasar un examen”, comentó. De acuerdo con su planteamiento, esa prueba debería medir conocimientos básicos sobre el cargo en disputa, además de habilidades como la comprensión lectora y la capacidad de análisis crítico.

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Aida Victoria también utilizó como ejemplo el plebiscito sobre el acuerdo de paz. Según explicó, muchas personas participaron en esa consulta sin haber leído el documento completo, mientras que en las zonas más golpeadas por el conflicto armado el apoyo a la paz fue mayor debido a la experiencia directa de sus habitantes con la violencia.

La empresaria aseguró que el debate político en Colombia suele estar marcado por etiquetas y divisiones ideológicas que muchas veces no son comprendidas en profundidad por quienes las utilizan. En ese sentido, cuestionó que algunos ciudadanos se identifiquen como de derecha o de izquierda sin conocer realmente los conceptos detrás de esas corrientes políticas.

Pese a la controversia que generaron sus palabras, la creadora de contenido aclaró que no busca influir en la decisión electoral de sus seguidores. Por el contrario, insistió en la necesidad de investigar y contrastar información antes de acudir a las urnas.

“La gente no sabe ni qué es derecha ni qué es izquierda y aun así se autodenominan de la una o de la otra”, afirmó. Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la reflexión: “Yo no les voy a decir por quién votar, pero infórmense, lean, porque ustedes no están eligiendo el presidente de sus circunstancias, sino el presidente de todos los colombianos”.

Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y, como suele ocurrir con los temas políticos, abrieron una nueva discusión en redes sociales sobre el voto, la educación cívica y la responsabilidad de los ciudadanos en las elecciones.