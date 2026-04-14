Aida Victoria Merlano reveló detalles de la fuga de su mamá en pleno reality: “Fue cinematográfico”

Hace pocos días, Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido y empresarias con mayor reconocimiento en Colombia, emocionó a sus millones de seguidores en redes sociales al confesar que aceptó la invitación de un reconocido reality digital.

Se trata de La mansión VIP, un programa para internet producido por Hot Spanish, en el que un total de 16 influencers se aíslan por completo de la realidad mientras son grabados 24/7 por una gran cantidad de cámaras y micrófonos instalados en el set.

Aida Victoria Merlano rompió en llanto y reveló pruebas del ‘maltrato’ que sufrió en su embarazo

En representación de Colombia, Aida Victoria ha estado contando algunas de las experiencias personales que le cambiaron la vida, siendo la situación judicial de su mamá uno de los sucesos más fuertes que ha atravesado.

“Mi mamá se fugó de una cárcel y a mí me acusaron de complicidad”, dijo frente a sus compañeros y las miles de personas que se conectan a través de la tranmisión en vivo.

La hija de Aida Merlano reveló detalles de su captura a través de un 'reality' mexicano. Foto: BANI GABRIEL ORTEGA

En medio de la incertidumbre que provocaron sus palabras, sus compañeros le pidieron más detalles con respecto a lo ocurrido, por lo que la mujer de 26 años se sinceró y destapó la historia frente a un público nuevo.

“Por compra de votos, era política. Digamos que en Colombia el 90 % de los políticos compran votos, pero a ella la metieron presa, por eso. Se tiró por una ventana. Eso fue cinematográfico. Hay un video de una cinta de seguridad donde ella se está tirando por una ventana con una cuerda”, afirmó.

Westcol confesó si actualmente ama a Aida Victoria Merlano e hizo fuerte revelación en vivo

Posteriormente, reveló las razones por las que recibió miles de críticas en internet y, además, tuvo que comparecer ante la justicia colombiana.

“Ella se escapa y yo estaba en el lugar, pero no en el momento en el que ella se fugó, pero yo estaba en el lugar, en el consultorio odontológico, pero no la vi. Yo no estaba cuando se tiró. Yo estaba con ella, me fui y de repente ella se tiró”, contó.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron a los clips que se viralizaron en plataformas como TikTok, X e Instagram, y se refirieron al tema a través de la sección de comentarios.

“Aida, en México hay gente que te apoya”; “Este programa va a estar muy bueno con ella ahí”; “Yo ayudaría a mi mamá, de ser así, no hiciste nada malo”; “Aida es demasiado ambiente”; “Aida es la que está dando mejor contenido en esa casa”; “La amo por berraca”; “Esto está mejor que La casa de los famosos” y “Yo quiero que cuente todo lo que ha pasado después de eso”, son algunas de las palabras que se leen.