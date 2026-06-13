Video | Con dos golazos se abrió el partido entre Brasil y Marruecos: este fue el ganador

En la tarde de este sábado 13 de junio, las selecciones de Brasil y Marruecos realizaron su debut oficial en la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Desde el inicio del partido, la selección africana puso en el campo una estrategia ofensiva directa que cortó los circuitos habituales del equipo sudamericano. La respuesta de la escuadra brasileña se apoyó en los avances individuales de su extremo Vinicius Jr., quien intentó desequilibrar por las bandas.

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Intercambio de anotaciones en el primer tiempo

El marcador se abrió sobre el minuto 17 a favor del conjunto africano a través de un contraataque colectivo. El mediocampista Brahim Díaz asistió a Ismael Saibari, quien definió por encima del guardameta Alisson Becker para decretar el uno a cero parcial.

La ventaja marroquí se mantuvo por un periodo corto debido a la reacción inmediata de la línea de ataque brasileña. Vinícius Jr. recuperó el balón en campo contrario, superó la marca de los defensores mediante una jugada individual y realizó un remate al arco que fijó el uno a uno antes del descanso.

Segunda mitad

Para el inicio de la segunda parte, el entrenador del seleccionado brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, realizó modificaciones en su esquema de juego. El director técnico retiró de la cancha al defensor Roger Ibáñez y al mediocampista Casemiro para permitir el ingreso de Danilo y Fabinho.

Estas sustituciones otorgaron mayor control del balón a Brasil durante los primeros minutos de la etapa complementaria. Pese al dominio territorial, el equipo sudamericano no logró concretar las opciones de gol generadas en el área rival, lo que permitió una recuperación anímica de Marruecos en el tramo final del partido.

El compromiso finalizó con un empate que distribuye un punto para cada delegación en la tabla de posiciones de la zona. Ambas escuadras asumirán sus próximos partidos con el requerimiento de sumar una victoria para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Los dos equipos regresarán a la competencia el próximo viernes 19 de junio. Marruecos jugará contra Escocia en el Estadio de Boston a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, mientras que Brasil jugará ante Haití en el Estadio de Filadelfia.