Escala la crisis entre Brasil y Argentina: ministro de Lula llama “payaso” a Javier Milei

El ministro de Economía de Brasil, Dario Durigan, calificó de “payaso” al presidente de Argentina, Javier Milei, en respuesta a los insultos que el mandatario argentino lanzó durante un acto político celebrado el pasado fin de semana en Sao Paulo.

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El intercambio elevó aún más la tensión entre ambos gobiernos y profundizó una crisis diplomática que ya se perfila como una de las más graves entre los dos países en las últimas décadas.

Durigan cuestionó la presencia de Milei en Brasil para criticar a las autoridades del país y atacar la política económica del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el ministro, el mandatario argentino no tiene autoridad para hacer ese tipo de señalamientos cuando la situación económica de Argentina presenta indicadores más desfavorables.

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: AP Photo/Bruna Prado

“El riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública, la inflación es mucho más alta”, afirmó Durigan en una entrevista con Rádio Jornal, pocas horas después de que el Gobierno brasileño convocara al embajador argentino y llamara a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires como respuesta a las declaraciones de Milei.

Más tarde, en declaraciones a Globo News, el ministro insistió en sus críticas y defendió la reacción de Brasil frente a los comentarios del presidente argentino.

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“No tiene el menor sentido que un presidente de otro país venga aquí, sin comunicación oficial, a insultar a las autoridades, a criticar las políticas económicas, poniéndose a bailar. Es que no se puede no responder”, aseguró.

Milei viajó el sábado a Sao Paulo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.

Lula da Silva y Javier Milei Foto: AFP

Durante el acto, el mandatario argentino arremetió contra Lula, a quien volvió a llamar “presidiario”, y también dirigió fuertes críticas contra el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, responsable del caso por presunto golpe de Estado contra Jair Bolsonaro.

En su intervención, Milei calificó a De Moraes como “basura calva” y, fiel a su estilo, también lanzó duros insultos contra los “zurdos de mierda”, declaraciones que generaron una inmediata reacción de las autoridades brasileñas.

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El Gobierno de Brasil presentó una queja formal al considerar que, pese a las diferencias públicas que mantienen ambos mandatarios, el presidente argentino “ha cruzado todas las líneas rojas posibles”.

Este nuevo episodio agravó una relación bilateral que ya atravesaba un momento de alta tensión y que podría convertirse en una de las peores entre ambos países en décadas.

*Con información de EuropaPress.