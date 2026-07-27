Informe secreto de la DEA expone cómo trabajan los narcos en Colombia. Ataques a lanchas serían un fracaso

Los grupos narcotraficantes estarían modificando sus métodos de transporte y reforzando operaciones en Colombia para esquivar la campaña militar impulsada por el presidente Donald Trump en el Caribe y el Pacífico, según una evaluación interna de la Administración para el Control de Drogas (DEA) revelada por The Washington Post.

El informe, citado por el diario estadounidense, concluye que los ataques contra embarcaciones utilizadas para transportar cocaína no han reducido la oferta de la droga en Estados Unidos ni han afectado de forma significativa su precio o pureza en el mercado estadounidense.

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Por el contrario, los analistas de la DEA sostienen que los grupos criminales han respondido diversificando sus métodos de transporte y modificando sus rutas tradicionales. Una de las principales preocupaciones para las autoridades estadounidenses es el creciente uso de aeronaves que despegan desde pistas clandestinas ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Según la evaluación, estos vuelos se dirigen principalmente hacia Guyana y Surinam, desde donde la droga continúa su recorrido internacional evitando las zonas donde se concentra la presencia militar estadounidense.

El informe de la DEA relata cómo están trabajando los narcos en Colombia. Foto: getty images

El documento también señala un fenómeno que involucra directamente a Colombia. De acuerdo con la DEA, traficantes que operan en La Guajira estarían obteniendo información sobre los movimientos de embarcaciones estadounidenses para programar sus salidas cuando los activos militares abandonan determinadas zonas.

La evaluación sostiene que los narcotraficantes han comenzado a abandonar gradualmente las tradicionales lanchas rápidas utilizadas durante décadas para transportar cocaína por el Caribe. En su lugar, estarían recurriendo a embarcaciones de mayor tamaño y rutas más cercanas a la costa, donde el riesgo de ser atacados por fuerzas estadounidenses es menor.

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The Washington Post señala que el Ministerio de Defensa colombiano no respondió a las consultas realizadas por el periódico sobre estas conclusiones.

Las conclusiones de la DEA contrastan con las afirmaciones realizadas en repetidas ocasiones por el presidente Trump, quien ha asegurado que la denominada Operación Lanza del Sur ha reducido entre un 97 % y un 98 % el narcotráfico marítimo hacia Estados Unidos.

Donald Trump asegura que los bombardeos en el océano han sido un éxito, pero el informe muestra algo diferente. Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

Sin embargo, funcionarios del Pentágono informaron recientemente a legisladores estadounidenses que la pureza de la cocaína decomisada sigue siendo alta, un indicador que suele interpretarse como señal de que el suministro continúa siendo abundante.

La propia DEA concluyó que, después de un impacto inicial sobre algunas rutas de tráfico, los grupos criminales lograron adaptarse rápidamente a la presión militar. “Los contrabandistas se han adaptado a la mayor presión. El precio y la disponibilidad no se han visto afectados de forma significativa”, señala la evaluación citada por The Washington Post.

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La Operación Lanza del Sur comenzó en septiembre de 2025 y ha sido uno de los pilares de la estrategia antidrogas de Trump durante su segundo mandato. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 67 embarcaciones sospechosas de participar en actividades de narcotráfico, en operaciones que han dejado más de 200 muertos.