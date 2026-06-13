El Gobierno de Venezuela rompió el silencio y confirmó oficialmente la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, máximo líder del Tren de Aragua. Lo hizo a través de un comunicado en el que reveló detalles de una operación conjunta con Estados Unidos que habría acabado con la vida del temido jefe criminal.

Este sería el video del ataque que acabó con la vida de alias Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua

El documento fue divulgado este 12 de junio por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Allí, las autoridades venezolanas aseguraron que la acción se llevó a cabo en el sureste del estado Bolívar, donde operaban estructuras de delincuencia organizada vinculadas a diferentes actividades criminales.

“En el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos, en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona”, señaló el Gobierno venezolano en el comunicado.

El documento también confirmó por primera vez el destino de quien durante años fue considerado uno de los delincuentes más buscados de América Latina.

“Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, cabecilla de una organización criminal”, indicó el Gobierno de Venezuela.

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Cooperación con Estados Unidos

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la referencia directa a la cooperación entre Caracas y Washington, una relación que históricamente ha estado marcada por fuertes tensiones políticas y diplomáticas.

De acuerdo con las autoridades venezolanas, el operativo contó con intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico especializado. “La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países”, agregó el documento.

La revelación coincide con el anuncio realizado horas antes por el presidente estadounidense Donald Trump, quien informó que alias ‘Niño Guerrero’ había muerto durante una operación militar contra el Tren de Aragua. Incluso, en redes sociales comenzó a circular un video que, según versiones preliminares, correspondería al ataque que acabó con la vida del jefe criminal.

¿Quién era alias ‘Niño Guerrero’?

Héctor Guerrero Flores era considerado el máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal nacida en Venezuela y que, según investigaciones de distintos países, logró expandir sus operaciones a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Estados Unidos.

Las autoridades lo relacionaban con delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas, minería ilegal y homicidios. Durante años logró evadir a las autoridades y se convirtió en uno de los hombres más buscados del continente.

Su nombre también tomó relevancia internacional luego de que Estados Unidos catalogara al Tren de Aragua como una de las mayores amenazas criminales transnacionales para la seguridad regional.

Comunicado de Venezuela confirmando cooperación con EE. UU. Foto: Comunicación e Información

El mensaje final de Venezuela

Tras confirmar la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, el Gobierno venezolano felicitó a los organismos que participaron en el operativo y reiteró su compromiso con la lucha contra el crimen organizado.

“Continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección de nuestro pueblo”, concluye el comunicado difundido desde Caracas.