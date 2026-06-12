Este sería el video del ataque que acabó con la vida de alias Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que el Comando Sur llevó a cabo una intervención bajo su mandato, logrando neutralizar a alias Niño Guerrero, considerado el máximo cabecilla de la organización criminal internacional Tren de Aragua.

El video fue publicado en su cuenta de Truth Social.

“En mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos realizó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren De Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”.

🔴 #URGENTE | Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo en Venezuela en el que murió Héctor "Niño Guerrero", líder de la organización criminal Tren de Aragua. pic.twitter.com/BOIRJ4GsUr — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 13, 2026

En el video se puede ver el momento en el que un artefacto explosivo cae sobre una propiedad en Venezuela, donde presuntamente habría estado el temido líder de la banda criminal.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en “estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien”.

“Como resultado, los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos asesinos y capos de la droga en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno donde pertenecen”, dijo el presidente estadounidense.

“Al principio de mi administración, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales malvados y hacer la guerra contra los cárteles”, dijo Trump.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien brinde información que logre dar con la captura del hombre alias Niño Guerrero. Foto: US Dept of State INL