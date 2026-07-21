La Pesebrera, el aterrador sitio de operación del Tren de Aragua donde se planeaban secuestros, extorsiones y desapariciones

El Gaula de la Policía reportó en las últimas horas que fue ubicado el que sería un temido centro de operaciones del Tren de Aragua en Bogotá.

Seis sujetos fueron capturados por la Policía por presuntamente hacer parte del Tren de Aragua. Foto: Policía

De acuerdo con la autoridad policial, en medio del operativo fueron capturadas seis personas. Sobre las acciones de las autoridades, el Gaula indicó que “los capturados delinquían en las localidades de Kennedy y Chapinero, especialmente en sectores como la calle 38, Bellavista, Patio Bonito, Corabastos y el parque Llano Grande”.

Agregó el Gaula que “en estas zonas, presuntamente desarrollaban actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios, desaparición forzada y el sicariato”.

Asimismo, la Policía señaló: “En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó sus capacidades operativas en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga, logrando la captura de seis presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Tren de Aragua, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada”.

Frente al sitio donde presuntamente coordinaban todas las acciones delincuenciales, el Gaula reportó que “las labores investigativas permitieron establecer que un inmueble tipo pagadiario, ubicado en la localidad de Kennedy y conocido como La Pesebrera, era utilizado como centro de operaciones para planear y coordinar las actividades criminales”.

Además, la Policía explicó cómo actuaban los presuntos delincuentes cuando las víctimas se negaban a sus pretensiones.

“Se evidenció que, cuando las víctimas se negaban a pagar las extorsiones, los integrantes de esta estructura llegaban hasta los establecimientos comerciales para perpetrar violentos asaltos, varios de ellos registrados por cámaras de seguridad”, expresó la entidad.

“Las capturas fueron posibles gracias a una investigación de nueve meses, donde la ciudadanía aportó valiosa información que nos permitió ubicarlos para llevarlos ante la justicia”, señaló el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión.

El Gaula de la Policía lanzó operativo contra el Tren de Aragua en Bogotá. Foto: Foto: Wirman Ríos / El País

Agregó el oficial que “se realizaron allanamientos simultáneos en las localidades de Kennedy y Chapinero, donde fueron capturados alias Cojo, señalado cabecilla criminal en el sector de la calle 38, en Kennedy; alias Mateo y Breke, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista; Kevin sería el encargado de recaudar el dinero de las exigencias”.