El asesinato de Jader Durango, líder social, comunicador y locutor en Tierralta, Córdoba, ha generado rechazo y preocupación entre las comunidades del departamento, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Durango era reconocido por su trabajo comunitario en el corregimiento de Batata, donde integraba el colectivo de comunicación Casup. Desde allí impulsó la producción de contenidos comunitarios y dedicó gran parte de su labor a formar a jóvenes en reportería y locución.

El cuerpo del comunicador fue hallado el pasado 18 de julio sobre la vía que comunica el sector de La Sierpe con la vereda Murmullo, en zona rural de Tierralta. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la víctima presentaba múltiples heridas que le ocasionaron la muerte.

Tras conocerse el crimen, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, donde atribuyó el asesinato al Clan del Golfo y advirtió sobre el riesgo de un recrudecimiento de la violencia en Córdoba.

“Veremos renacer el narcoparamilitarismo en Córdoba o Córdoba debe seguir el camino de la reforma agraria que construí”, escribió el mandatario.

En su mensaje, Petro relacionó el homicidio con el proceso de reforma agraria que impulsa su Gobierno y aseguró que durante su administración se avanzó en la democratización de la propiedad rural con la entrega de 361.000 hectáreas al campesinado colombiano y la incorporación de otras 500.000 hectáreas al Fondo de Tierras.

Por otro lado, también hizo referencia al abogado Abelardo De La Espriella, actual presidente electo. El mandatario aseguró que espera que las hectáreas disponibles en el Fondo de Tierras sean entregadas a los campesinos y advirtió que, si De La Espriella “obedece a sus familiares terratenientes”, se estaría ante un escenario de “atraso y sangre derramada”.

“Volvemos al feudalismo sanguinario de los terratenientes o el campesinado es capaz de defender la tierra, el agua y el alimento”, señaló el presidente, quien concluyó su pronunciamiento invitando a las organizaciones campesinas de Córdoba, Sucre y Bolívar a coordinarse para defender las tierras destinadas a la producción de alimentos.

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El asesinato de Durango ocurre en un contexto de alta conflictividad en Tierralta. La Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 054/19 para este municipio, debido a la presencia y disputa entre grupos armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas de la zona.

Según Indepaz, con este homicidio ya son 82 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos en materia de protección para quienes ejercen labores de liderazgo comunitario y defensa de los derechos humanos.