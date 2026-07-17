Controlan incendio en Isla Salamanca: Alejandro Char lanzó fuerte llamado para proteger este pulmón ambiental

Luego de varias horas de labores para contener las llamas, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó que el incendio forestal registrado en el Parque Isla Salamanca ya fue extinguido.

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La emergencia movilizó a distintas entidades y organismos del Estado, que trabajaron de manera coordinada para evitar que el fuego continuara avanzando sobre esta reserva natural.

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó la labor del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, las autoridades con jurisdicción en el Magdalena, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y demás organismos que participaron en la atención de la emergencia.

“Informamos que el incendio en el Parque Isla Salamanca ya fue controlado (…) se logró superar esta emergencia”, señaló el alcalde.

Además de anunciar el control del incendio, Char insistió en la necesidad de reforzar la protección de este ecosistema, considerado uno de los más importantes de la región Caribe por su riqueza ambiental y la fauna que alberga.

El alcalde advirtió que este tipo de incendios no solo destruyen la vegetación, sino que también ponen en riesgo a miles de especies y afectan directamente la calidad del aire que respiran los habitantes del área metropolitana de Barranquilla.

“Hoy más que nunca debemos entender el valor de este pulmón ambiental y de los miles de animales que lo habitan. Cada quema destruye vida, afecta este ecosistema y pone en riesgo la salud de miles de personas”, escribió.

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Piden medidas para evitar otra emergencia

Tras superar la contingencia, Char hizo un llamado a las autoridades competentes para que la respuesta no termine con la extinción del fuego y se implementen acciones que permitan prevenir nuevos incendios en la zona.

“¡No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir! Hago un llamado a las autoridades competentes para hacer unas mesas de trabajo y tomar acciones más concretas en el cuidado de la isla”, afirmó.

El incendio había generado preocupación desde el pasado jueves 16 de julio debido a la gran columna de humo que cubrió varios sectores de Barranquilla y municipios vecinos, lo que obligó a desplegar un amplio operativo para contener las llamas.

Aunque el fuego ya fue controlado, las autoridades continuarán monitoreando el parque para verificar que no se presenten nuevos focos y avanzar en la evaluación de los daños ambientales que dejó la emergencia.