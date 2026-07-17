Pánico en Bogotá: hombre con arma blanca tomó como rehén a una mujer luego de intentar robarla

Momentos de tensión se vivieron este viernes 17 de julio en Bogotá, luego de que un hombre armado con un cuchillo tomara como rehén a una mujer sobre la avenida 68 con calle 17, en medio de un intento de robo.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando el señalado agresor habría intentado despojar de sus pertenencias a la víctima.

Sin embargo, por circunstancias que aún son materia de investigación, el presunto delincuente terminó reteniendo a la mujer bajo amenaza con un arma blanca.

Este viernes 17 de julio, en el sur de Bogotá, sobre la avenida 68, un hombre con arma blanca tomó como rehén a una mujer luego de intentar robarla. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/if7RmMmDrZ — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

Tras recibir el reporte de emergencia, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad con el fin de proteger a los transeúntes y evitar que la situación escalara.

La escena llamó la atención de decenas de ciudadanos que se encontraban en la zona, quienes observaron el operativo desde la distancia mientras las autoridades controlaban el acceso al lugar.

La movilidad sobre este corredor vial registró afectaciones temporales debido al despliegue policial.

El hombre utilizó un arma blanca para retener a la mujer. Foto: Foto: tomada de LAAR Seguridad

Luego de varios minutos de tensión y de un operativo coordinado por la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades lograron reducir y capturar al hombre. La intervención permitió poner fin a la emergencia sin que se registraran lesiones físicas de gravedad en la víctima.

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Una vez controlada la situación, la mujer fue puesta a salvo y recibió atención de los organismos de emergencia presentes en el lugar. De acuerdo con el reporte preliminar, no presentó heridas físicas.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el desenlace del caso ni han confirmado la identidad de las personas involucradas.

El sospechoso fue trasladado para iniciar el proceso judicial correspondiente, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar los delitos por los que deberá responder.