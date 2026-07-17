Así fue la reunión entre la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la próxima ministra de Transporte

La nueva secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, reveló que se reunió en las últimas horas con la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Elsa Noguera, nueva ministra de Transporte, arranca con respaldo de gremios de Colombia, aunque ya le marcan grandes retos

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, divulgó los nombres que harán parte de su gabinete y nombró a Noguera como la jefa de la cartera. Desde entonces, la barranquillera ha estado realizando labores de empalme y reuniéndose con las autoridades de tránsito del país.

En esta ocasión, el encuentro se realizó por instrucciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Según la secretaria, el objetivo era revisar el estado de proyectos estratégicos de la capital y empezar a trabajar en conjunto.

María Fernanda Ortiz y Elsa Noguera discutieron los avances del Metro de Bogotá. Foto: SDM

¿Qué hablaron?

La funcionaria de Bogotá aseguró que la capital está lista para trabajar en equipo con el nuevo Gobierno nacional, que se posesionará el próximo 7 de agosto.

En la reunión con Elsa Noguera, las mujeres discutieron el avance de la Línea 1 del Metro, que, según el alcalde Galán, ya llegó al 80 % de ejecución. También se refirieron a la licitación de la Línea 2 y aprovecharon para discutir cuál será la estructuración de la Línea 3.

Adicional a esto, la secretaria y la nueva ministra buscan consolidar una hoja de ruta para promover una movilidad sostenible y eficiente en Bogotá. Por esta razón, en el encuentro se refirieron a las nuevas troncales de TransMilenio y la transición energética.

“También coincidimos en que la seguridad vial debe seguir siendo una prioridad y que cada decisión en materia de movilidad debe poner a las personas en el centro. Agradezco la disposición de la designada ministra para avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre la Nación y el Distrito”, indicó María Fernanda Ortiz en redes sociales.

MinTransporte toma partido en la discusión sobre transmisión en vivo del empalme

La próxima ministra ya se ha reunido con otros representantes del sector en el país, como la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo, e integrantes de la junta directiva nacional del gremio.

“Es hora de reactivar las grandes inversiones en infraestructura, destrabar los proyectos estratégicos, conectar las regiones y convertir el transporte multimodal en un verdadero motor de crecimiento, competitividad y empleo”, aseguró la ministra designada al recibir el cargo.

Noguera ha ejercido como gobernadora del Atlántico, alcaldesa de Barranquilla y ministra de Vivienda anteriormente.