Secretaría de Movilidad de Medellín puso orden en Manrique y envió 200 vehículos a los patios para frenar el caos de la “Nueva Delhi paisa”

Hace algunos días, a través de redes sociales, se hicieron virales varias imágenes en las que se veían a decenas de vehículos en un popular sector de Medellín, parqueados y generando caos en la vía. Se trató del cruce de la carrera 45 con la calle 19, en la comuna 3, ubicada en el sector de Manrique, en Medellín, la cual se ha vuelto popular en las últimas semanas.

Algunos la bautizaron como la ‘Nueva Delhi paisa’, luego de que miles de vehículos se parquearan allí de manera indiscriminada y causaran una invasión sin precedentes. La Secretaría de Movilidad de Medellín decidió tomar cartas en el asunto y en cerca de 4 días lograron levantar los vehículos.

Panorámica de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Un operativo compuesto por cerca de 220 policías, 50 soldados y 50 funcionarios de las distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín se tomó toda la carrera 45 para interceptar a quienes invadían este corredor. Es importante recordar que dicha vía es de uso exclusivo del sistema articulado Metroplús. Se estima que fueron unos 200 vehículos los que resultaron remolcados y fueron enviados a los patios.

Durante la semana pasada, muchos de los inmovilizados, además de transitar por el carril exclusivo, también infringieron otras normas, al no portar la documentación correspondiente para sus automotores. Los motociclistas no llevaban casco, lo que ocasionó otra multa.

Este punto ha sido comparado con ciudades muy pobladas en el mundo, como Nueva Delhi, en la India, en la que abundan motos, carros y otros vehículos distintos. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La problemática no es nueva y viene en crecimiento desde el 2011, año en el que inició la operación de Metroplús. Sin embargo, ha llegado a un límite, que incluso ha sido comparado con ciudades muy pobladas en el mundo, como Nueva Delhi, en la India, en la que abundan motos, carros y otros vehículos distintos.

Los comerciantes del sector aseguran que el caos también se evidencia en las noches, temporada en la que hay mayor afluencia de personas en el sector.