Nación

Secretaría de Movilidad de Medellín puso orden en Manrique y envió 200 vehículos a los patios para frenar el caos de la “Nueva Delhi paisa”

El operativo involucró a más de 220 policías.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 6:20 p. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Hace algunos días, a través de redes sociales, se hicieron virales varias imágenes en las que se veían a decenas de vehículos en un popular sector de Medellín, parqueados y generando caos en la vía. Se trató del cruce de la carrera 45 con la calle 19, en la comuna 3, ubicada en el sector de Manrique, en Medellín, la cual se ha vuelto popular en las últimas semanas.

Algunos la bautizaron como la ‘Nueva Delhi paisa’, luego de que miles de vehículos se parquearan allí de manera indiscriminada y causaran una invasión sin precedentes. La Secretaría de Movilidad de Medellín decidió tomar cartas en el asunto y en cerca de 4 días lograron levantar los vehículos.

Panorámica de Medellín.
Panorámica de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Un operativo compuesto por cerca de 220 policías, 50 soldados y 50 funcionarios de las distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín se tomó toda la carrera 45 para interceptar a quienes invadían este corredor. Es importante recordar que dicha vía es de uso exclusivo del sistema articulado Metroplús. Se estima que fueron unos 200 vehículos los que resultaron remolcados y fueron enviados a los patios.

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Durante la semana pasada, muchos de los inmovilizados, además de transitar por el carril exclusivo, también infringieron otras normas, al no portar la documentación correspondiente para sus automotores. Los motociclistas no llevaban casco, lo que ocasionó otra multa.

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este lunes, 2 de marzo; evite multas

Medellín

Medellín Cero Hambre; un plan que asegura la comida para los hogares más vulnerables

Tecnología

¿Qué es phygital? La tendencia global que fusiona lo físico y digital que empieza a transformar el entretenimiento en Medellín

Gente

Medellín canta por Yeison Jiménez: el homenaje que nadie quiere perderse

Medellín

La única vía 4G sin finalizar en Antioquia está embolatada y se ha convertido en un dolor de cabeza; alcaldes le reclaman al Gobierno

Medellín

Así se mueven las tenebrosas oficinas de sicarios en Medellín que están al servicio de carteles extranjeros

Medellín

Exclusivo: así se habrían infiltrado grupos armados ilegales en universidades en Medellín

Bogotá

Este es el momento exacto en que camión de basura se estrelló contra casa en el centro de Bogotá

Vehículos

Deudores de comparendos en Bogotá reciben noticia que les evitará dolor de cabeza: celebran ayuda anunciada

Vehículos

Avisan a ciclistas y peatones para jornada del Día sin Carro y sin Moto de este jueves, 5 de febrero: evite multas por despistado

Más de 10 agentes de tránsito han sido víctimas de agresión en lo corrido del 2025.
Este punto ha sido comparado con ciudades muy pobladas en el mundo, como Nueva Delhi, en la India, en la que abundan motos, carros y otros vehículos distintos. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

La problemática no es nueva y viene en crecimiento desde el 2011, año en el que inició la operación de Metroplús. Sin embargo, ha llegado a un límite, que incluso ha sido comparado con ciudades muy pobladas en el mundo, como Nueva Delhi, en la India, en la que abundan motos, carros y otros vehículos distintos.

Medellín se consolida en el radar global del turismo: historia de resiliencia y pujanza cultural

Los comerciantes del sector aseguran que el caos también se evidencia en las noches, temporada en la que hay mayor afluencia de personas en el sector.

Las autoridades anunciaron acompañamiento logístico para minimizar el impacto en el tráfico.
Agentes de tránsito estarán presentes para guiar a conductores y peatones en la zona. Foto: Alcaldía de Medellín - A.P.I.

Más de Medellín

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este lunes, 2 de marzo; evite multas

El programa Medellín Cero Hambre combina tecnología, datos y colaboración comunitaria para llevar alimentos a los hogares más necesitados.

Medellín Cero Hambre; un plan que asegura la comida para los hogares más vulnerables

Alertan sobre los juguetes con luz láser que podrían quemar la retina sin que los niños sientan dolor.

¿Qué es phygital? La tendencia global que fusiona lo físico y digital que empieza a transformar el entretenimiento en Medellín

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Medellín canta por Yeison Jiménez: el homenaje que nadie quiere perderse

Los 23 alcaldes de la subregión acordaron con el Gobierno, a regañadientes, la implementación del piloto para avanzar en las obras.

La única vía 4G sin finalizar en Antioquia está embolatada y se ha convertido en un dolor de cabeza; alcaldes le reclaman al Gobierno

ED 2275

Así se mueven las tenebrosas oficinas de sicarios en Medellín que están al servicio de carteles extranjeros

ED 2275

Exclusivo: así se habrían infiltrado grupos armados ilegales en universidades en Medellín

Carros en trancón por cierres viales

La Secretaría de Movilidad de Medellín impone orden en Manrique: 200 vehículos a los patios para frenar el caos en la vía pública

Alduto mayor irrumpe en sede de farmacia para reclamar la entrega de medicamentos en Sogamoso, Boyacá.

En Sogamoso, donde decretaron pico y cédula para la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, un adulto mayor tuvo que recurrir a la fuerza para ser atendido

Noticias Destacadas