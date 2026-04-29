Un grave accidente de tránsito mantiene en alerta a las autoridades y a cientos de viajeros en Antioquia. La vía que conecta a Medellín con Santa Fe de Antioquia permaneció cerrada por más de 10 horas tras un choque que involucró cuatro vehículos de carga, lo que generó un fuerte impacto en la movilidad hacia el occidente del departamento.

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Aunque la emergencia no ha sido superada del todo, en las últimas horas se ha logrado una habilitación parcial con paso controlado a un carril, lo que marca el inicio de la normalización del corredor.

De acuerdo con información confirmada por el diario El Colombiano, el siniestro se registró luego de que un tractocamión que transportaba madera presentara una falla mecánica, presuntamente una pérdida de frenos, y terminara colisionando contra otros tres vehículos pesados que transitaban por la vía.

El fuerte impacto provocó la muerte de una mujer y dejó varias personas lesionadas, según reportes preliminares. El cierre prolongado generó largas filas de vehículos, afectando a quienes se dirigían hacia el occidente antioqueño.

También se han visto afectados los transportadores de carga que utilizan este corredor estratégico para conectar con el Urabá y otras regiones del país.

Tras más de 10 horas de bloqueo total, las autoridades lograron habilitar el paso de manera restringida. Sin embargo, la movilidad continúa siendo lenta, con alto represamiento y tránsito intermitente.

Esto se debe a que en la zona siguen operando equipos de emergencia y personal de concesiones viales, realizando la remoción de los vehículos siniestrados y la limpieza de la calzada.

Autoridades de tránsito continúan con labores de control y limpieza en la vía hacia Santa Fe de Antioquia tras el accidente múltiple que mantiene restricciones y congestión en el corredor. Foto: Foto: X @elcolombiano

La actualización más reciente indica que la vía ya no está completamente cerrada, pero tampoco ha sido restablecida en su totalidad.

El paso se mantiene regulado por las autoridades de tránsito, que coordinan el flujo vehicular mientras avanzan las labores en terreno.

Organismos de emergencia continúan trabajando para retirar los automotores involucrados y garantizar condiciones seguras para la circulación.

Este proceso ha tomado varias horas debido a la magnitud del accidente y al tipo de vehículos implicados, principalmente de carga pesada.

En la noche de este martes, 28 de abril, se registró un accidente de tránsito en la vía que conduce desde Medellín al municipio de Santa Fe de Antioquia. El video aquí 👇https://t.co/Rndv9Qs4ce — Telemedellín (@Telemedellin) April 29, 2026

Vías alternas y recomendaciones oficiales

Ante la contingencia, las autoridades han insistido en utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento, aunque advierten que estos trayectos pueden implicar mayores tiempos de desplazamiento y condiciones de vía variables.

Asimismo, se mantiene el llamado a los conductores a transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal en carretera y estar atentos a los reportes oficiales mientras se completa la reapertura total del corredor.

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Vías alternas recomendadas

Medellín – San Jerónimo – Sopetrán – Santa Fe de Antioquia. Es la alternativa más usada cuando el paso principal por la vía al occidente se encuentra cerrado o con alto flujo.

Es la alternativa más usada cuando el paso principal por la vía al occidente se encuentra cerrado o con alto flujo. Medellín – San Cristóbal – antigua vía al mar (sector occidente). Ruta utilizada especialmente para vehículos livianos.

(sector occidente). Ruta utilizada especialmente para vehículos livianos. Medellín – San Jerónimo – Ebéjico – Santa Fe de Antioquia (vía secundaria rural). Se activa en algunos casos de contingencia, pero no siempre es recomendada para tráfico pesado o buses por condiciones de la vía.

(vía secundaria rural). Se activa en algunos casos de contingencia, pero no siempre es recomendada para tráfico pesado o buses por condiciones de la vía. Conexión hacia el suroeste antioqueño (desvío por Amagá y La Pintada). No es una ruta directa, pero sirve como alternativa para quienes necesitan salir hacia el Urabá.

El alto flujo de transporte de carga y las condiciones geográficas exigen mayores controles y medidas de prevención para evitar este tipo de tragedias.