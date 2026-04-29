Con Seth Rollins y Becky Lynch entre la lista de luchadores confirmados, la WWE anunció el lanzamiento de la boletería para su tour por latinoamérica.

Además de presentarse en el Movistar Arena de Bogotá, la reconocida empresa de lucha libre también hará escala en Quito (Ecuador), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile).

“Los asistentes podrán ver en acción a sus superestrellas favoritas de la WWE, incluyendo al Campeón Intercontinental Penta, Stephanie Vaquer, Seth “Freakin” Rollins, la Campeona Intercontinental Femenina Becky Lynch, The Usos, El Grande Americano, Gunther, Oba Femi y muchos más”, dice el comunicado oficial de la marca.

De acuerdo a este anuncio, la venta de boletería está programada en todos los países para el jueves 7 de mayo. Primero se hará una fase de preventa para los fans que se inscribieron en la página web y luego otra etapa enfocada en el público general.

TuBoleta será la empresa encargada de vender las entradas en Colombia, aunque todavía no ha comunicado los horarios oficiales. WWE solo hará una fecha en nuestro país, programada para el jueves 10 de septiembre de 2026.

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Los precios del South America Live Tour 2026

El evento será todo un acontecimiento para los fanáticos de la lucha libre, pues la última vez que WWE estuvo en Colombia fue en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. “Este evento marca el regreso de la WWE a Ecuador después de 10 años, y la primera vez que la WWE regresa a Colombia, Argentina y Chile en 7 años”, apunta el comunicado.

Los precios van desde 150.000 pesos en el tercer piso del Movistar Arena, hasta 750.000 para aquellos que quieran vivir toda la experiencia en la Tribuna Fan Sur.

Todos los asistentes deben pagar el precio de la boleta y un valor extra por concepto de servicio:

Tribuna fan sur (Box) | $750.000 + $133.900

| $750.000 + $133.900 Platea Ring Side | $550.000 + $98.200

$550.000 + $98.200 Field | $450.000 + $80.400

$450.000 + $80.400 Segundo Piso (202 - 205 / 215 - 218) | $400.000 + $71.400

$400.000 + $71.400 Segundo Piso (201 - 219 / 206 - 214) | $350.000 + $62.500

$350.000 + $62.500 Tercer Piso (302 - 305 / 315 - 318) | $200.000 + $35.700

$200.000 + $35.700 Tercer Piso (306 - 314 & 301 - 319) | $150.000 + $26.800

Seth Rollins, estrella de la WWE Foto: WWE via Getty Images

Como es costumbre en todos los eventos que se realizan en el Movistar Arena, la silletería será numerada incluso para aquellos que compren su lugar cerca del ring.

WWE informó que la lista de luchadores estará sujeta a cambios por problemas de salud, lesión o cualquier imprevisto que ocurra en los próximos meses.