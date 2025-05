WWE toma una radical decisión de cara a Wrestlemania 42

A pesar de esos planes, la World Wrestling Entertainment (WWE) comunicó recientemente que no será posible llevar a cabo el evento en Luisiana, debido a los cambios administrativos que ha atravesado la empresa. Así lo confirmó Walt Leger, director de New Orleans & Company, quien agregó: “Hemos trabajado con ellos durante los últimos días para tratar de identificar algunas fechas y eventos futuros que podamos traer a la ciudad.”

Por su parte, la Greater New Orleans Sports Foundation también forma parte de una alianza con TKO, lo que deja a Nueva Orleans con un premio de consolación: será sede de UFC 318 el próximo 18 de julio, y del evento de la WWE “Money in the Bank” en 2026.