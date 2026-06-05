La llamada Operación Ghost Story puso en el centro de la polémica una empresa metalúrgica de Abbeville, donde las autoridades investigan el uso de documentos falsos para contratar empleados.

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¿Qué se sabe de la redada masiva que sacudió Carolina del Sur?

La denominada Operación Ghost Story reveló una presunta red de uso de documentos falsos en una empresa metalúrgica de Carolina del Sur.

El operativo, ejecutado por agentes federales y estatales, se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Burnstein Von Seelen Precision Casting, dedicada a la fabricación de piezas metálicas.

De acuerdo con información divulgada por Univision, la redada ocurrió tras una investigación que se prolongó durante aproximadamente dos años.

Buscaba determinar la existencia de una presunta red dedicada a la obtención y utilización de documentos de identidad falsificados para acceder a empleos en Estados Unidos.

Según la Fiscalía General de Carolina del Sur, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asumieron la custodia de los 48 trabajadores detenidos por posibles violaciones a las leyes migratorias.

Paralelamente, dos directivos de la compañía fueron arrestados bajo acusaciones relacionadas con fraude de identidad y conspiración para facilitar empleo mediante documentación presuntamente fraudulenta.

Las autoridades identificaron a los gerentes como Christopher Douglas Ramey y Sandy Lynn Willis.

De acuerdo con las acusaciones presentadas ante un gran jurado estatal, ambos habrían ignorado deliberadamente las obligaciones legales relacionadas con la verificación de documentos de identidad durante los procesos de contratación.

Los investigadores sostienen que dentro de la empresa se permitió el uso de identificaciones falsas para que ciertos trabajadores obtuvieran empleo.

Los investigadores sostienen que la operación permitió identificar a personas señaladas de producir y distribuir documentos fraudulentos.

Dentro de estos se incluyen números de Seguro Social y otras identificaciones utilizadas para obtener empleo.

Por esta razón, los fiscales han presentado el caso no solo como una acción de control migratorio, sino como una ofensiva contra delitos relacionados con el robo de identidad y la falsificación documental.

Las razones de la Operación Ghost Story

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, afirmó que el objetivo principal de la operación no era perseguir a personas que buscan trabajo para sostener a sus familias.

La idea era desmantelar una presunta estructura criminal dedicada al robo de identidad y a la producción de documentos falsificados.

El funcionario aseguró que las autoridades estatales continuarán investigando este tipo de actividades y advirtió que quienes participen en esquemas similares enfrentarán procesos judiciales.

El caso también ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

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Según reportó Associated Press, representantes de la American Civil Liberties Union of South Carolina manifestaron inquietudes sobre las condiciones de detención de los trabajadores y posibles implicaciones en materia de derechos civiles.

La operación se produce en un contexto de endurecimiento de las acciones de control migratorio y de verificación laboral en distintas regiones de Estados Unidos.

El caso continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas detenciones o acusaciones a medida que avance la investigación.