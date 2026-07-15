Una persona que huía a pie de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por siglas en inglés) de Estados Unidos en el estado de Florida ha muerto arrollada por un camión al intentar cruzar una carretera, según las autoridades estatales.

El ICE toma drástica decisión tras la muerte de un colombiano en EE. UU., a manos de agentes migratorios

El incidente ha ocurrido a las 06:42 a.m. en la localidad de St. Augustine, cuando agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (bajo jurisdicción del ICE) encontraron a un grupo de personas en un vehículo en un estacionamiento, según ha informado un portavoz de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en declaraciones recogidas por la cadena ABC News.

Cuatro de los ocupantes del vehículo habrían huido a pie y uno de ellos “cruzó la carretera estatal 16”, colocándose en “el camino de un camión con remolque”, dijo el órgano policial, que ha agregado que “el peatón fue atropellado por el camión con remolque en el carril derecho y sufrió heridas mortales en el lugar”.

NEW: Another illegal alien is dead after fleeing ICE and HSI agents in St. Augustine.



He was hit by a truck while trying to escape. This is the third death involving ICE in just one week.



They keep on doing this to themselves rather than self-deporting. pic.twitter.com/Fz8DSQVz1k — inthegear (@inthegear) July 15, 2026

El ICE ha informado también del fallecimiento de este hombre, al que ha atribuido nacionalidad mexicana.

“El 14 de julio, las fuerzas del orden del DHS llevaron a cabo un operativo cerca de St. Johns, Florida. La Patrulla de Carreteras de Florida y el HSI están investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano. Proporcionaremos una actualización cuando esté disponible”, dijo el Servicio en un comunicado facilitado a medios estadounidenses.

¿Quién era Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras un operativo del ICE en EE. UU.?

El deceso de esta persona sigue a las muertes a tiros a manos del ICE de otros dos inmigrantes, de nacionalidades colombiana y mexicana, en sendas acciones del órgano parapolicial antiinmigratorio en los estados de Maine y Texas en los últimos siete días.

Apenas unas horas después del incidente, sobre el que las autoridades no se han pronunciado hasta la noche del martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunciaba que ha ordenado a sus agentes suspender las detenciones de vehículos durante operativos en todo el país.

Agentes del ICE realizan operativos en EE.UU. Foto: AP Photo/Andres Kudacki

La medida se anunció al día siguiente de la muerte a balazos de un colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine (noreste), cuando se encontraba a bordo de su vehículo.

La víctima, Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

Un portavoz de ICE explicó que “el vehículo intentó huir del lugar” y que el agente había hecho uso de su arma “por temor por la seguridad del público”.

Con información de Europa Press y AFP*