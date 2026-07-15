Se conoce nueva versión sobre el asesinato de Joan Sebastián Durán por parte de ICE: agentes supuestamente no iban por él

Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven inmigrante colombiano de 26 años, fue asesinado a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Quién era Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras un operativo del ICE en EE. UU.?

Este caso se suma a otros muy similares que han ocurrido en los últimos meses y que han generado todo tipo de cuestionamientos. Pese a esto, el presidente Donald Trump ha mantenido su férrea defensa de ICE.

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo que habría pasado con Durán Guerrero, quien estaba de forma legal en suelo norteamericano y vivía en el estado de Maine junto a su esposa y su hija.

En las últimas horas, se conoció una información que podría darle un giro al caso ocurrido en una carretera de Biddeford: al parecer, el joven no era el objetivo de los agentes federales.

La víctima del tiroteo mortal de ICE en Maine ha sido identificada como Joan Sebastian Guerrero Foto: x/@factpostnews

Esta versión fue entregada por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al medio NBC News. De acuerdo con esa fuente, Joan Sebastián coincidía con las características físicas de otro hombre que estaba siendo buscado por ICE.

Además, sostuvo que supuestamente habría salido de una vivienda que estaba vinculada a esta persona. Pese a esto, el funcionario del DHS, quien habló bajo condición de anonimato, aseguró que el colombiano no era el objetivo del operativo.

Según se ha conocido, la víctima residía de manera regular en el país, tenía autorización laboral vigente y contaba con un número de Seguro Social.

Colombiano muere baleado por ICE en Estados Unidos: el hombre tenía permiso de trabajo

Sobre este asunto, el integrante del DHS indicó que el bumangués ingresó, supuestamente, de manera irregular a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023 a través de la frontera sur.

En un principio, según la fuente, fue detenido, pero posteriormente quedó en libertad por parte del gobierno del entonces presidente Joe Biden.

Ya en mayo de 2025 obtuvo su autorización de trabajo, aunque el funcionario señaló que este permiso no otorga un “estatus migratorio legal en Estados Unidos“.

La muerte del colombiano, que se suma a otros casos similares protagonizados por agentes de ICE, ha desatado gran indignación y varias voces piden una investigación para esclarecer por completo lo ocurrido.