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El ICE toma drástica decisión tras la muerte de un colombiano en EE. UU., a manos de agentes migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense se refirió a la muerte del migrante colombiano Joan Guerrero.

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Redacción Mundo
14 de julio de 2026 a las 1:12 p. m.
Un funcionario del FBI coloca una tarjeta de identificación de pruebas en el lugar donde, según informes, un hombre murió en un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., el lunes 13 de julio de 2026.
Un funcionario del FBI coloca una tarjeta de identificación de pruebas en el lugar donde, según informes, un hombre murió en un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., el lunes 13 de julio de 2026. Foto: Gregory Rec/Portland Press Heral

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha ordenado a sus agentes suspender las detenciones de vehículos durante operativos en todo el país tras dos muertes en menos de una semana en los estados de Maine y Texas.

Joan Sebastian Durán Guerrero tenía 26 años y residía junto a su esposa e hija en el estado de Maine.
¿Quién era Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras un operativo del ICE en EE. UU.?

La suspensión de estos controles afectaría a la mayoría de los casos, excepto a aquellos que involucren a delincuentes de alto riesgo.

Se trata, no obstante, de una pausa temporal mientras los agentes reciben capacitación adicional para la detención en vehículos, según han informado fuentes policiales a la cadena CBS News.

La víctima del tiroteo mortal de ICE en Maine ha sido identificada como Joan Sebastian Guerrero
La víctima del tiroteo mortal de ICE en Maine ha sido identificada como Joan Sebastian Guerrero. Foto: x/@factpostnews

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó de que el ciudadano colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años y quien se “encontraba ilegalmente en el país”, intentó “huir” el lunes cuando agentes del ICE intentaron detenerlo en Biddeford, Maine.

“El vehículo intentó huir de la escena y, temiendo por la seguridad pública, un oficial disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado, y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció debido a sus heridas”, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

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En video | Revelan el momento en que agentes de ICE dispararon contra el colombiano en EE. UU.

No obstante, varias ONG apuntaron en la víspera que el hombre tenía un permiso de trabajo y “se le había asignado un número de Seguridad Social”, e instaron a las autoridades a llevar a cabo “una investigación pronta, independiente y transparente”, además de preservar todas las grabaciones de cámaras corporales y comunicaciones relacionadas con el incidente.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el pasado miércoles de que un hombre mexicano había perdido la vida por un disparo tras un intento de detención por parte del ICE cuando conducía un vehículo en el estado de Texas.

La administración Trump identificó al hombre como Lorenzo Salgado Araújo, un “inmigrante indocumentado de México”.

Con estas, ya son cinco las muertes a tiros ocasionadas por agentes del ICE tras los casos de dos ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota a principios de año— uno de ellos a manos de la Guardia Nacional— en el marco de la gran operación antimigratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó de “asesinato” la muerte del colombiano a manos de un agente del ICE en Estados Unidos, en medio de la campaña de redadas y deportaciones contra migrantes de Donald Trump.

“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del Gobierno de los EE. UU.”, declaró en X Gustavo Petro, fuerte crítico de la política migratoria de Trump.