Continúan los sorpresivos cambios de gabinete de Delcy Rodríguez: hay nuevo representante diplomático en EE. UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el martes al ministro de Comercio Exterior, Johann Álvarez Márquez, como su nuevo representante diplomático en Estados Unidos, en reemplazo de Félix Plasencia, ahora canciller.

Delcy Rodríguez nombra a su representante diplomático en Estados Unidos como nuevo canciller de Venezuela

Plasencia, quien fungía como el jefe de la misión diplomática de Venezuela en Estados Unidos, fue nombrado la víspera nuevo ministro de Exteriores. La mandataria fusionó además esa cartera con la de Comercio Exterior.

“Informo que he decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo”, escribió la mandataria en la plataforma Telegram.

Esta es al nueva designación de la presidenta Delcy Rodríguez Foto: Prensa Presidencia

Rodríguez había nombrado a Álvarez como ministro de Comercio Exterior a finales de marzo. El economista fue además viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones.

La presidenta interina mueve su gabinete en plena crisis por dos potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio. Los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 dejan ya más de 4.500 muertos y cientos de edificios afectados o colapsados.

La mandataria encargada asumió el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. Gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.

Estados Unidos y el gobierno interino de Rodríguez acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a Félix Plasencia, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Foto: AP/Telegram

Su nombramiento llega a medida que Delcy Rodríguez introduce cambios en el Gobierno del país, justo después de haber designado al hasta ahora encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, como ministro de Exteriores del país en sustitución de Yván Gil, que pasará a ser responsable de la cartera de Ciencia y Tecnología.

El nuevo responsable de Exteriores del país ha dicho asumir “con profundo honor y un alto sentido de responsabilidad” la misión que le ha sido encomendada, agradeciendo la “confianza” depositada sobre su figura en un momento que ha calificado de “histórico y fundamental” para el país.

“Reitero mi compromiso pleno con Venezuela, la defensa de su soberanía, el desarrollo integral de nuestro pueblo y el fortalecimiento de nuestra diplomacia de paz, con miras a la construcción de lazos sólidos de cooperación, respeto mutuo y solidaridad con todos los pueblos del mundo”, ha expresado Plasencia en una publicación en redes.