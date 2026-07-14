Diana Ángel no se quedó callada y reaccionó a fotos de Petro luciendo “tranquilo” y “planeando el futuro”

En la mañana del pasado domingo 12 de julio, el presidente Gustavo Petro volvió a llamar la atención en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta de X acompañado de dos fotografías en las que se le ve sonriendo y luciendo un atuendo informal.

Petro dijo estar “tranquilo planeando el futuro” y María Fernanda Cabal le respondió

En la publicación, el presidente dijo que está en un momento de calma mientras reflexiona sobre los proyectos que vendrán cuando termine su mandato. Además, utilizó el espacio para evaluar su administración, afirmando que su gestión está entre las más importantes de Colombia.

“Tranquilo, planeando el futuro“, escribió el mandatario junto a las imágenes, en las que aparece con un estilo casual, una publicación que rápidamente generó reacciones y comentarios entre sus seguidores y detractores.

Asimismo, Petro sostuvo que el Gobierno que encabezó deja un balance positivo y defendió su legado, al afirmar que, desde su perspectiva, realizó una de las administraciones más importantes en la historia del país.

“Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza: para abril de este año, el dato da un 25 % del total de la población; disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en disminuir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo”, escribió en su perfil.

Esta publicación hizo que algunas personas reaccionaran, tal y como fue el caso del usuario Ariel Murillo, quien exaltó cómo lucía el mandatario con su próxima salida del poder colombiano.

“Todos los presidentes terminan viejos y acabados después de sus mandatos; Petro terminó regio y, como si fuera posible, más guapo que cuando empezó. Hasta en eso los supera”, dijo en la publicación.

Ante esta publicación, Diana Ángel reaccionó y habló sobre lo que Petro reveló. La actriz dejó claro que le gusta este estilo, describiéndolo como algo “cool”.

“Aquí sí hay estilo, ¡y bien cool!”, escribió, citando la publicación donde estaban las postales de Gustavo Petro sonriendo y posando a la cámara.