La historia de don Luis Felipe Yagüe, un comerciante de panela de Florencia, Caquetá, se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas semanas y despertó la solidaridad de miles de colombianos. Su caso tomó un nuevo rumbo este domingo, luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciara una decisión que sorprendió a muchos.

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A través de un pronunciamiento público, el mandatario electo informó que invitó personalmente a Yagüe a asistir a la ceremonia de posesión presidencial. De La Espriella aseguró que el vendedor fue objeto de rechazo político después de que una persona decidiera dejar de comprarle panela por haber apoyado su candidatura.

“Don Luis Felipe, lo espero en la posesión. Lo quiero ver ahí y abrazarlo”, expresó el presidente electo, quien además señaló que los gastos de la invitación correrán por su cuenta y que su equipo ya trabaja para coordinar todos los detalles del viaje y la asistencia al evento.

Más allá del gesto simbólico, De La Espriella indicó que el caso de Yagüe servirá como punto de partida para impulsar un programa orientado al fortalecimiento de pequeños productores y comerciantes de panela, así como de otros sectores agrícolas. Según explicó, la iniciativa buscará apoyar a quienes generan empleo y sostienen sus comunidades a través del trabajo diario.

“Vamos a demostrarles a todos los colombianos que es con trabajo y con productividad como se consigue la patria milagro”, afirmó el presidente electo al referirse a los planes que espera desarrollar una vez asuma el cargo.

Reacción de Piter Albeiro a invitación que le hicieron a Luis Felipe

De acuerdo con lo que quedó registrado, Piter Albeiro, fiel seguidor del Tigre, utilizó su cuenta oficial de X para reaccionar a esta noticia, aseguró que se había logrado justicia por el mal rato que pasó aquel hombre.

No obstante, el humorista dejó un mensaje referente al tema, señalando: “No fue difícil convencerlo. El presidente va a apoyar a todos los trabajadores, qué orgullo”.