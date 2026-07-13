El extravagante regalo de cumpleaños que Epa Colombia le envió a Yina Calderón: dio de qué hablar

Yina Calderón celebró su cumpleaños número 35 el pasado 12 de julio y, como era de esperarse, recibió decenas de mensajes por parte de sus seguidores, además de varios obsequios por parte de su familia y amigos.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue el que llegó de parte de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien actualmente cumple una condena en prisión.

La empresaria e influenciadora permanece recluida en una celda de la Estación de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, luego de ser condenada a cinco años y dos meses de cárcel.

La justicia la halló culpable de los delitos de perturbación al servicio público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, por los actos de vandalismo cometidos contra la estación Molinos de TransMilenio durante las manifestaciones de 2019.

Epa Colombia continúa privada de la libertad Foto: x

Pese a su situación judicial, Epa Colombia no quiso dejar pasar una fecha tan especial para una de sus amigas más cercanas. Según mostró Yina Calderón a través de sus historias de Instagram, los familiares de la empresaria se encargaron de hacerle llegar un exclusivo regalo en su nombre.

Se trató de unos accesorios de Swarovski, la reconocida firma austriaca de lujo especializada en la fabricación de cristales de alta calidad, joyería, relojes y otros accesorios.

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Aunque Yina no reveló el valor exacto del obsequio, este tipo de piezas suele tener precios que varían según el diseño y la colección, por lo que el detalle fue considerado por muchos de sus seguidores como un regalo de alto valor.

Además del presente, el paquete incluía una tarjeta escrita por Epa Colombia con un emotivo mensaje dedicado a la creadora de contenido.

“Amiga, feliz cumpleaños, gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te dé larga vida, amiga. Con mucho cariño te envío este detalle, Epa Colombia”, decía la nota que Yina mostró en sus redes sociales.

Yina Calderón recibió regalo de parte de Epa Colombia. Foto: Instagram @yinacalderonoficial / Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

La publicación no tardó en generar reacciones entre los usuarios, quienes destacaron que la amistad entre ambas continúa intacta a pesar de la distancia y de las circunstancias que atraviesa Epa Colombia.

Durante los últimos meses, Yina Calderón ha expresado públicamente su respaldo a la empresaria, enviándole mensajes de apoyo y asegurando que espera verla nuevamente en libertad.