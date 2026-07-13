El nuevo look de Alberto Linero dejó sin palabras a sus seguidores: “Espectacular”

Alberto Linero volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, aunque esta vez no fue por una de sus reflexiones o mensajes de motivación, sino por una fotografía en la que aparece con un cambio de imagen que sorprendió a miles de personas.

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El exsacerdote compartió la imagen en su cuenta de Instagram y, en cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios elogiando su apariencia.

En la fotografía, Linero aparece sin la característica barba que lo ha acompañado durante años y con el cabello mucho más corto, un aspecto que hizo pensar a varios de sus seguidores que realmente había decidido renovar por completo su estilo.

Sin embargo, el periodista aclaró que la imagen no corresponde a un cambio real, sino a una creación realizada con inteligencia artificial.

Alberto Linero, periodista colombiano. Foto: Juan Sebastain Cruz Ruiz

Junto a la publicación escribió: “Terminé cediendo. Algunos me pedían que me afeitara la barba y me cortara el pelo. Aquí estoy. ¿Qué dices? Jajaja, la IA”, dejando claro que el llamativo resultado fue generado por una aplicación.

Aun así, la imagen causó conversación entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con divertidos y positivos mensajes. Muchos coincidieron en que el supuesto cambio de look le daba una apariencia mucho más juvenil.

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Entre los comentarios que más llamaron la atención estuvieron: “La IA le quitó 30 años…”, “Ey, qué distinto eres, otro, pero muy bien”, “¡Pero qué cambio! ¡Espectacular! Felicitaciones”, “Se ve lindooooo”, “Lo califico de 1 a 10, le doy 12, se quitó un poco de años”, “Diossssss!! Pero qué simpaticón se puso el man”, “Está super, me alegro mucho” y “Se ve superbién. ¡Muchísimo más joven! Parece otra persona“.

La publicación demuestra, una vez más, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en las redes sociales.

Cada vez son más las figuras públicas que recurren a este tipo de herramientas para divertirse con sus seguidores o imaginar cómo lucirían con cambios físicos que nunca han realizado.