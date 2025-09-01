Alberto Linero habló sobre particular e incómodo momento que vivió con Diomedes Díaz: “Ponerlo en su sitio”

Alberto Linero se convirtió en una figura comentada de los medios de comunicación y las plataformas digitales, debido al giro que le dio a su realidad años atrás. El conferencista logró captar la atención de muchas personas desde que ejercía como sacerdote, logrando una comunidad fiel y positiva en distintos espacios.

Su actual trabajo en Mañanas BLU lo posicionó entre el público, el cual suele disfrutar de sus intervenciones, historias y palabras, tal y como pasa en Día a día, donde suele estar como invitado.

Alberto Linero en pódcast 'Sin filtro' en SEMANA. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Sin embargo, recientemente, las miradas de algunos curiosos se posaron en la invitación que le hicieron a Monólogos sin propina, un pódcast en el que narró un poco de su vida, sus anécdotas y los momentos que atravesó siendo sacerdote. De hecho, uno de los puntos que más desató reacciones estaba relacionado con Diomedes Díaz, con quien tenía una comunicación cercana.

El escritor indicó que tuvo buena relación con el cantante vallenato, llegando a oficiar tres bautizos de sus hijos, teniendo en cuenta el gran número de herederos que tuvo.

Pese a que no entró en mayores detalles, Alberto Linero sí fue contundente al recordar cómo en una de esas ceremonias tuvo que regañar al artista, pues no cumplió la hora acordada. De hecho, en la charla, el periodista profundizó en que le tenía mucho respeto por su talento, pero ese día sí se incomodó por la falta que cometió.

“Me encantaba su música, su fraseo y su poesía. No tengo nada que ver con sus valores y su manera de vivir; eso es otra discusión”, apuntó.

Al ver que no llegaba Diomedes Díaz, Linero optó por hacer un llamado de atención, ya que no le parecía la manera de actuar en esta clase de situaciones.

“A las 4 yo me puse furioso y dije: ‘Que me espere si llega’. Volví a las 5 y no había llegado, llegó a las 6 Yo dije: ‘A este man hay que regañarlo y ponerlo en su sitio, puede ser quien sea, pero le meto el regaño, tiene que respetar a la gente’”, comentó sobre aquel incómodo momento.

Minuto 44:11:

Lo curioso, según reveló, es que en ese instante, mientras estaba decidido a confrontar al cantante, terminó frenándose y cambiando de perspectiva, pues Díaz lo recibió con los brazos abiertos y con unas palabras que lo desarmaron.

“A mí me han contado que usted es diomedista, pero qué va, yo soy linerista”, relató, reafirmando lo buenos amigos que fueron.