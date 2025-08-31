Alberto José Linero Gómez es uno de los nombres más conocidos en Colombia. Durante años fue el padre Linero, ya que se desempeñaba como sacerdote y cada mañana tenía su espacio en la televisión para hablar de Dios y predicar su palabra, una faceta que lo hizo ganarse millones de seguidores en todo el país, que esperaban ansiosos sus palabras.

Linero tuvo un drástico cambio que en su momento fue muy comentado: decidió colgar la sotana en 2018 e iniciar una nueva vida, aunque siempre ha sido enfático en que Dios está en cada uno de sus planes. Durante mucho tiempo se habló acerca de las razones que llevaron a dar este paso e incluso en su momento se aseguró a que se debía a una mujer, pues él mismo reveló que estaba en una relación.

En diálogo con Sin filtro en SEMANA dejó claras todas esas situaciones y contó en detalle el proceso que tuvo que vivir para darle un cambio a su vida.

“Las crisis son momentos clave en la vida, son momentos bacanos. No desaprovechen los momentos de crisis porque allí es donde se gesta una nueva creación”, dijo.

Linero dijo que cuando le entró a su cabeza la idea de dejar el sacerdocio, tuvo mucho miedo, pero que le gustó vivir esa época porque le sirvió para fortalecerse. “A mí me apasionaba esa sensación de crisis en la que estaba, uno no puede llevar la vida que no haya sobresaltos ni nada de eso. Yo tenía miedo, muchas preguntas, expectativa, pero estaba viviendo eso y yo quiero vivir el presente con intensidad”.

Sus miedos eran claros porque en aquel momento era un padre exitoso y reconocido y la decisión podría acabar con toda su estabilidad.

“Miedo a no tener trabajo, por ejemplo, porque fui un cura exitoso y me daba miedo quedarme sin trabajo, ya que el fanatismo de la gente religiosa es muy cruel. A mí me han dicho muchas cosas y es gente religiosa, también me daba miedo la situación económica porque no tenía nada”.

Reconoce que durante toda la época que fue sacerdote produjo bastante dinero, pero todo se quedaba en la congregación donde vivía. “El miedo es una sensación sana, el miedo hay que enfrentarlo y uno es héroe cuando hace lo correcto. No fue fácil, pero llegó el momento en que tomé la decisión. Me lancé porque el miedo no lo puede congelar a uno”.

Días antes de tomar la decisión de dejar el sacerdocio se hizo varias preguntas que fueron clave para tomar la decisión de cambiar de vida, eso sí sin dejar de lado a Dios porque la diferencia es que no está ejerciendo, pero sigue siendo, dice él, hijo de Dios y ayudando a los demás.

Diego Bonilla y Alberto Linero en el pódcast Sin Filtro en Semana. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“No soporto a quien no respeta la diferencia, ni al que se cree el dueño de la verdad. A veces tenemos una visión muy cerrada de las cosas y me molesta la posición que tenemos en torno a la diversidad sexual, la manera como tratamos a personas que han fallado y eso me llevó a tomar decisiones”.