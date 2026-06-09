Carros eléctricos en Colombia: cómo elegir la mejor opción, según la necesidad del conductor

La llegada de los vehículos eléctricos ha impactado notablemente el mercado automotor de Colombia, en el cual cada vez existen más ciudadanos que prefieren estos modelos en vez de las unidades tradicionales que por años han rodado en las calles.

El dato definitivo que frenaría a los colombianos al comprar un carro eléctrico vs. un carro de gasolina

Según datos del más reciente boletín entre la Andi y Fenalco, durante el mes de mayo de 2026 se matricularon 5.001 vehículos eléctricos nuevos en Colombia.

En términos generales, 19.542 carros eléctricos fueron registrados hasta la fecha, mostrando un crecimiento de 217,6 %en comparación con lo visto en el 2025.

Antes de comprtar uno, hay que tener en cuenta varios factores. Marcas como BYD presentan guías para las personas que quieren adentrarse en el mundo de los vehículos eléctricos.

Las cosas a tener en cuenta antes de comprar un vehículo eléctrico

De acuerdo con la marca china, antes de escoger un modelo, lo primero que deben tener en cuenta los conductores es si están completamente seguros de elegir un vehículo eléctrico.

Dentro de las ventajas que presentan estos coches se encuentran:

Reducción de contaminación en ciudades y zonas con alto índice de emisiones.

en ciudades y zonas con alto índice de emisiones. Ahorro en impuestos.

en impuestos. Menos gastos de funcionamiento, ya que cuesta menos recorrer 100 km en un coche eléctrico que realizar el mismo trayecto con un carro que utiliza gasolina.

de funcionamiento, ya que cuesta menos recorrer 100 km en un coche eléctrico que realizar el mismo trayecto con un carro que utiliza gasolina. Conducción más suave al tener un centro de gravedad bajo, lo que permite realizar mejores maniobras y ofrece un aspecto cómodo al conductor.

Ya después de haber tomado la decisión, BYD explica que existen variedades de coches eléctricos que se encuentran en el mercado; entre ellos se encuentran los BEV (coches eléctricos de batería), PHEV (coches eléctricos híbridos enchufables) y HEV (coches eléctricos híbridos).

Los BEV son vehículos eléctricos que funcionan gracias a una única batería de gran tamaño; estos tienen menos piezas móviles que un motor de combustión, donde aprovechan el frenado regenerativo para poder recargarse.

Los vehículos eléctricos pueden representar ahorros significativos en combustible, mantenimiento e impuestos frente a los modelos tradicionales. Foto: Getty Images

Los PHEV son una alternativa para aquellas personas que no quieren adentrarse completamente en un vehículo eléctrico, ya que disponen de un motor eléctrico y uno de combustión.

Los HEV son esos vehículos eléctricos que disponen de un sistema de autorrecarga. Los coches que tienen este estilo están compuestos por un motor de combustión interna, un motor eléctrico y una pequeña batería. Los HEV hacen uso del frenado regenerativo para alimentar el manejo a bajas velocidades.

¿Cómo elegir el mejor coche eléctrico?

Según BYD, al momento de escoger un carro eléctrico, aparte del tipo de coche, hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es el hábito de conducción, ya que el estilo que una persona tenga es muy determinante para elegir el coche adecuado.

Si un conductor recorre grandes cantidades a velocidades altas, lo aconsejable es comprar un carro que tenga la autonomía suficiente.

Otro aspecto es el tamaño del coche, ya que varios de los modelos que existen en el mercado son útiles para ciertos aspectos de la vida personal de un conductor. Los coches pequeños y compactos son más viables para las personas que se desplazan diariamente al trabajo.

En cambio, si el individuo tiene una familia y busca un modelo que se adapte a las necesidades, lo mejor es comprar un carro familiar.

Por último, el presupuesto del conductor es vital, ya que de entrada varios de los coches eléctricos son más caros que los carros de combustible.