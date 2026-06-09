El dato definitivo que frenaría a los colombianos al comprar un carro eléctrico vs. un carro de gasolina

El mundo del automovilismo en Colombia ha tenido un gran crecimiento durante este año. De acuerdo con las últimas cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante el mes de mayo, se registró la matrícula de un total de 28.180 vehículos nuevos en el país.

¿Qué pasa si un carro eléctrico se queda sin batería?

Esto representa un incremento del 42,84% en comparación con lo visto durante el mismo periodo del año 2025.

Dentro de los datos otorgados por la entidad, se observa que los modelos de carros que mayor éxito comercial han tenido en el transcurso del 2026 son el Tesla Model Y (5.901 unidades registradas) y la KIA Picanto (4.037 unidades registradas).

Lo curioso de estos dos vehículos son las distintas tecnologías que utilizan en sus respectivas unidades. Por un lado, el modelo de Tesla forma parte del incremento de los vehículos eléctricos que cada vez se están notando más en el país

En cambio, el KIA Picanto representa los coches que utilizan combustibles tradicionales como gasolina, que siguen siendo los preferidos por conductores de distintas regiones del país.

Estos tipos de vehículos hacen pensar a los conductores cuál es el mejor indicado para movilizarse por las calles del país, ya que las ventajas y desventajas que ofrecen los modelos frenan a futuros consumidores a realizar una compra.

Durante mayo, se matricularon 28.180 vehículos nuevos en el país. Foto: Getty Images

Por ello, varias marcas y entidades del sector automotor explican cuáles son esos datos que esclarecen los hechos.

Los datos a tener en cuenta

Uno de los mitos más conocidos en el mundo del mercado de automovilismo eléctrico es que estos tipos de modelos son mucho más caros en precios en comparación con los carros tradicionales. Sin embargo, marcas de este sector mencionan que el precio es un gran negocio para los dueños de los vehículos eléctricos.

De acuerdo con la empresa de China GAC, el costo de una unidad a mediano y largo plazo tiene una ventaja a favor para los modelos eléctricos.

La entidad afirma que en Colombia, el costo por kilómetro recorrido utilizando energía eléctrica es de hasta un 60% o un 70% menor que modelos que utilizan gasolina.

Adicionalmente, si se comienzan a añadir otros aspectos importantes como los beneficios tributarios, los descuentos en el SOAT, la exención total del pico y placa en el territorio nacional, la inversión que el dueño hizo en el vehículo será recuperada de manera inmediata.

El ahorro en combustible, los beneficios tributarios y la exención de pico y placa son algunos de los incentivos que impulsan la compra de vehículos eléctricos en Colombia. Foto: Composición Semana/ Juan Carlos Sierra/ Getty

Otro aspecto a tener en cuenta es el costo por kilómetro recorrido, el cual ha sido uno de los mayores argumentos para aquellas personas que quieren adentrarse en el mundo de los carros eléctricos.

De acuerdo con datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio del galón de la gasolina corriente tiene un promedio de $15.848, teniendo en cuenta las 13 principales ciudades del país.

Con este precio, si un vehículo a combustión rinde a un promedio de 45 kilómetros por galón, representa un gasto aproximado de $352 por kilómetro.

Mientras tanto, para los vehículos eléctricos, los modelos promedio consumen entre 15 y 20 kWh (kilovatios-hora) por cada 100 kilómetros recorridos, de acuerdo con KIA. Esta puede variar teniendo en cuenta varios aspectos, ya sea el tamaño de la batería, el motor y las condiciones en las que se encuentra.

Según los fabricantes de vehículos JAC, la tarifa de energía también varía teniendo en cuenta la ciudad y condiciones, donde el precio puede oscilar entre los $800 y $1.200.

Teniendo en cuenta esto y tomando como referencia el consumo de un carro eléctrico de entre 15 y 20 kWh por cada 100 kilómetros, el precio por recorrer uno de estos modelos se encuentra entre los $120 y $240.

Si uno realiza la comparación con un vehículo de gasolina, el ahorro del carro eléctrico sería alrededor del 32% al 66%, de acuerdo a la tarifa eléctrica y el consumo del vehículo.