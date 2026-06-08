Cómo regirá el pico y placa en Bogotá del 9 al 12 de junio: estos son los cambios y horarios que informa la Alcaldía

Tras el final del puente festivo del 8 de junio, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó a los ciudadanos de la capital sobre el pico y placa que se va a regir durante el 9 al 12 de junio.

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El distrito especificó sobre los horarios establecidos durante estos días, en donde la restricción para coches particulares rige desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que para taxis, comienza a partir de las 5:30 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado de atención a los conductores de Bogotá para respetar la norma de pico y placa. En caso de que circulen vehículos que no cumplan lo establecido por la ley, recibirán una multa económica.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, no respetar el pico y placa implica un comparendo tipo C.14, en donde el conductor recibirá una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Pico y placa en Bogotá. Foto: COLPRENSA

Pico y placa en Bogotá del 9 al 12 de junio para carros particulares

De esta manera se regirá el pico y placa para vehículos particulares desde el martes 9 hasta el viernes 12 de junio en la ciudad de Bogotá:

Martes 9 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Miércoles 10 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Jueves 11 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Viernes 12 de junio: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Bogotá del 9 al 12 de junio para taxis

Para la restricción de taxis durante el pico y placa en la capital de Colombia, la Secretaría Distrital de Movilidad recordó que esta norma es regida teniendo en cuenta el último número del vehículo.

De esta forma, el pico y placa para taxis opera de la siguiente manera.