Fotomultas en Bogotá dejaron $57 mil millones en cuatro meses: concejal aseguró que “son un negocio”

La concejal Diana Diago denunció que el Distrito recaudó 57 mil millones de pesos en fotomultas entre enero y abril de 2026. La funcionaria aseguró que los comparendos se “han convertido en una estrategia de recaudo”.

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Diago interpuso un derecho de petición a la Secretaría de Movilidad para conocer los datos sobre las cámaras de fotodetección. Según las cifras presentadas, las vías en las que más se ha recaudado dinero por fotomultas siguen teniendo problemas de accidentalidad.

Para la cabildante, esto significa que los comparendos no han tenido ningún impacto en la reducción de siniestros viales. Por esta razón, aseguró que son un “negocio”.

“Si las fotomultas realmente estuvieran enfocadas en salvar vidas, las localidades donde más se sanciona deberían mostrar una reducción significativa en los accidentes. Sin embargo, encontramos que los mismos sectores donde más dinero recauda el Distrito son también los que más registran siniestros graves. Esto demuestra que las cámaras se han convertido en una estrategia de recaudo y no en una herramienta efectiva de prevención y seguridad vial”, explicó la concejal Diana Diago.

Estas fueron las vías donde el Distrito obtuvo los mayores recaudos por fotomultas entre enero y abril de 2026:

Autopista Norte: 13.081 millones.

Avenida Boyacá: 12.212 millones.

Avenida NQS: 9.275 millones.

Calle 80: 4.851 millones.

Avenida de las Américas: 4.233 millones.

Avenida Ciudad de Cali: 2.888 millones.

Avenida Villavicencio: 1.936 millones.

Carrera Séptima: 1.935 millones.

Avenida Bosa: 1.900 millones.

Autopista Sur: 1.204 millones.

Los corredores de Bogotá donde más se recauda dinero en fotomultas. Foto: Concejal Diana Diago

Con la información entregada por la Secretaría, la cabildante estableció cuáles son las localidades donde más se recoge dinero en comparendos de fotodetección.

Suba: $12.000 millones.

Kennedy: $9.196 millones.

Engativá: $6.788 millones.

Puente Aranda: $6.554 millones.

Barrios Unidos: $4.462 millones.

Diago señaló que las localidades con más fotomultas coinciden con las que registran mayores niveles de accidentes de tránsito con lesionados en 2026. Datos del Observatorio de Movilidad indican que el 13 % de los siniestros con heridos ocurren en Kennedy (13 %), seguido por Puente Aranda (9 %), Engativá (8 %) y Suba (8 %).

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“Las fotomultas no pueden seguir siendo un negocio para recaudar más dinero. Su propósito debe ser salvar vidas y mejorar la seguridad vial de los bogotanos”, agregó la cabildante.

Además, denunció que los recursos de las fotomultas están siendo usados para procesos legales y el funcionamiento interno de la Secretaría de Movilidad. Según la funcionaria, el 32,43 % del dinero de los comparendos está siendo invertido en la entidad y no en mejoras a la seguridad vial.