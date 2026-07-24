River Plate y Juan Fernando Quintero se alejan y llegan a un acuerdo: decisión es oficial

Juan Fernando Quintero es noticia por estos días en Colombia luego de filtrarse un cruce de comunicación y estar lejos de los planes del técnico Eduardo Coudet. En las últimas horas, se dijo que Juanfer no podía entenderse con el DT y además pidió una licencia de más días para presentarse a finales de julio en Buenos Aires.

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Esto tuvo efecto en la interna de River Plate, que no duró mucho luego de escuchar las palabras del jugador en ESPN, donde expresó que su comunicación con Coudet era nula y que su estilo de juego no estaba encajando con la actual idea de juego. El club ‘Millonario’ notificó que Quintero no va más.

Según un comunicado de prensa muy breve, publicado en las redes sociales, River Plate y Juan Fernando Quintero llegaron a un acuerdo y es que toman caminos separados. El volante colombiano no va más con el gigante sudamericano y ahora es jugador libre.

Cabe recordar que Juan Fernando Quintero estaba cumpliendo un segundo ciclo en River Plate tras el paso por Racing de Avellaneda y América de Cali. Las cosas no salieron bien y el poco entendimiento con Coudet lo llevaron a mirar otros caminos para su carrera deportiva.

Juan Fernando Quintero sale de River Plate Foto: Getty Images.

El club ‘Millonario’ también le agradece a Juanfer en el mensaje de despedida y le recalca que es un ídolo, tras el gol que le marcó a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores en el 2018.

Quintero no va más en River Plate

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos.

“River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional”.

Posibles destinos para Juan Fernando Quintero

Cagliari sonó hace poco como posible destino tras el Mundial 2026. Según la información del periodista argentino Sebastián Srur, Juan Fernando Quintero tiene una oferta del fútbol italiano y podría ser compañero de Yerry Mina para la próxima temporada.

En Argentina, por otra parte, aseguran que su futuro está en Norteamérica (MLS). “Tiene propuestas de equipos de la MLS y de la Liga de México, entre otras”, apuntó el Diario Olé. Serán días definitivos para Quintero y dónde seguirá su carrera deportiva.