Juan Fernando Quintero ha sido señalado en los últimos días por temas extradeportivos. Su regreso al país tras jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia es la razón y lo han dejado expuesto.

Si bien con esos temas era con los que se le relacionaba, recientemente ha surgido una información acerca de su futuro deportivo que llamó la atención. Fue el periodista Sebastián Srur quien lo dio a conocer por un trino a través de X.

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Al parecer, existe una chance que va tomando fuerza de un posible regreso del volante a Europa, donde ya jugó con Pescara (Italia), Porto (Portugal) y Rennes (Francia).

“El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer”, asegura el comunicador mencionado.

Adicional a eso, mencionó que no descarta “que aparezca una oferta pronto. Ahí juega su compatriota Yerry Mina”.

De ser esto verídico, el poder llegar a un club donde haya otro jugador de la Tricolor sería algo que le pueda llegar a atraer a JuanFer.

Salida de River Plate es muy viable

Desde antes de la Copa del Mundo se habló con fuerza de la salida de Quintero de River Plate. Haber perdido protagonismo en el club desde la llegada del ‘Chacho’ Coudet era lo que impulsaba al mediocampista a pensar en un cambio de aires.

Inicialmente, se le había relacionado con la MLS de Estados Unidos, pero nada avanzó, ni tampoco se mencionó a un club en particular. Ahora, tras demostrar en los minutos jugados en el Mundial que sigue lleno de talento, es que surge un relacionamiento con el Viejo Continente.

Juan Fernando Quintero vs. Ghana en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Sus tres clubes en Europa

Juan Fernando Quintero es uno de los futbolistas colombianos con mayor talento de su generación. Su calidad técnica lo llevó muy joven al fútbol europeo, donde defendió las camisetas de Pescara, Porto y Rennes, aunque nunca logró consolidarse de manera definitiva en el continente.

Su primera experiencia fue con el Pescara de Italia en la temporada 2012-2013. Allí asumió la responsabilidad de reemplazar a Marco Verratti y, pese al descenso del equipo a la Serie B, destacó por su visión de juego, regate y capacidad para asistir, convirtiéndose en una de las revelaciones del campeonato. Ese rendimiento despertó el interés del Porto, que adquirió sus derechos deportivos en 2013.

En Portugal disputó tres temporadas, ganó la Supercopa de Portugal y dejó destellos de su enorme talento con goles y asistencias. Sin embargo, la fuerte competencia y la falta de continuidad le impidieron convertirse en un habitual titular.

En 2015 fue cedido al Rennes de Francia en busca de minutos. Allí disputó la Ligue 1, marcó un gol y repartió asistencias, pero las lesiones y la irregularidad limitaron su impacto. Tras esa experiencia regresó al Porto y poco después decidió volver al fútbol sudamericano, donde alcanzaría los mayores éxitos de su carrera, especialmente con River Plate.

Juan Fernando Quintero y James Rodríguez vs. Portugal en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Lynne Sladky

A sus 33 años, no se vería con malos ojos que el ‘mago’ regresara a Europa para tener una nueva oportunidad de demostrar su talento allí. Adicionalmente, estaría en la élite para permanecer como un fijo de Selección Colombia con miras a la Copa América 2028, así como las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.