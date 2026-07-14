¿Por qué no juega Pedri con España ante Francia en semifinales del Mundial 2026? Salió la razón

Luis de la Fuente se la jugó y dejó a Pedri en el banquillo de suplentes para el partido de España vs. Francia por las semifinales del Mundial 2026. El volante del FC Barcelona ya había sido alternativa en la victoria sobre Bélgica en cuartos de final.

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Este es el once inicial de la selección española: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Pedri no tiene ningún problema físico y su ausencia es decisión técnica. Durante la semana ya se venía discutiendo la posibilidad de ver a Fabián Ruíz en la nómina titular, pero algunos se resistían a creer que fuera verdad.

El mediocampista canario tiene muchas opciones de entrar en el segundo tiempo, aunque todo depende de cómo se desarrolle la serie contra Francia y lo que necesite Luis de la Fuente para cerrar los 90 minutos del tiempo reglamentario.

Las explicaciones de Luis de la Fuente

El técnico de la selección española explicó las razones por las que su dirigido no ha brillado en este Mundial. “Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça. Nuestra idea de juego es diferente. Podemos tener ciertas similitudes, pero es diferente“, dijo.

“Nosotros tenemos a Rodri o Zubimendi, que condiciona el comportamiento del que tiene al lado. No puede jugar como en su equipo porque demandamos otra cosa y tiene otro desarrollo de la idea futbolística. Pedri, por su capacidad y talento, puede jugar de 6, 8 o 10″, agregó en una entrevista para la Cadena SER.

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Luis de la Fuente aseguró que no hay ningún tipo de problema en la interna. “He hablado con él y se siente muy cómodo cuando tiene un último pase, tiro y llegada. Intentamos que cada uno se sienta cómodo para desarrollar su potencial futbolístico. Me encanta cómo juega en el Barça y cómo juega en la selección”, declaró.

Pedri fue suplente contra Bélgica y el cuerpo técnico recibió críticas por aquella decisión. “En ese partido necesitábamos la fuerza de Fabián y queríamos aprovechar que, cuando el partido cambiara, aprovechar el talento de Pedri y tener más posesión de balón y mayor posesión de juego. Queríamos su calma y el partido salió tal y como habíamos planeado“, señaló.

Pedri, jugador de España, rescatando una pelota en la línea lateral. Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

Alineación oficial de Francia

Mientras España se guarda una de sus mejores cartas por decisión técnica, Francia saldrá con la alineación de gala para el partido en el AT&T Stadium de Arlington (Texas).

Estos son los once elegidos por Didier Deschamps: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrién Rabiot; Ousmane Dembele, Michel Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.