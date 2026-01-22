Se confirmó la lesión exacta de Pedri: comunicado oficial rompe la paz en el Barcelona

Barcelona ganó su partido contra Slavia Praga en Champions League, pero terminó triste por la lesión de Pedri. El talentoso mediocampista estará un mes por fuera de las canchas, de acuerdo al comunicado oficial emitido por el club.

De regreso en territorio español, Pedri se sometió a exámenes médicos y acabó recibiendo las malas noticias.

“Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedro González ‘Pedri’ sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga”, reza el comunicado del Barça.

El hombre por cuyos pies pasa el juego del Barcelona ya sufrió en el pasado este tipo de lesiones, y se perderá el último partido de la Champions contra el Copenhague la semana que viene, así como los partidos de liga ante Real Oviedo, Elche, Girona y Mallorca.

Pedri, campeón de Eurocopa en 2024, también se perderá el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey a mediados de febrero, si el Barça elimina antes al Albacete, de segunda división.

¿Quién será el reemplazo de Pedri?

Hansi Flick tendrá que buscar soluciones para esta baja en el banco de suplentes. La principal carta para reemplazarlo es Dani Olmo, sin embargo, también puede ocupar ese lugar con Fermín López, que viene encendido en todas las competencias.

Afortunadamente para el Barcelona, este mes no se aproximan choques de gran exigencia y debería sobrellevar la ausencia de Pedri con tranquilidad.

Lo cierto es que cuando no estuvo en la cancha se vio una versión opaca del conjunto azulgrana y esa es la razón que preocupa en la afición.

Y es que el Barça sigue líder de la liga española, pero ahora solo tiene un punto de diferencia respecto al Real Madrid. Sumado a eso, se vienen choques directos por la Copa del Rey y la Champions que necesitarán de la mejor versión.

Pedri, derecha, del Barcelona, disputa un balón con Lukas Provod, del Slavia Praga, durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial del torneo, el miércoles 21 de enero de 2026, en Praga, República Checa. (AP Foto/Petr David Josek) Foto: AP

Reacciones a la lesión de Pedri

Perder a Pedri no solo ha significado preocupación para la hinchada, sino también para sus compañeros y el cuerpo técnico.

“No he hablado con Pedri, ha notado una molestia en el isquio y veremos las pruebas a ver lo que es. Es muy duro que Pedri pueda estar lesionado; ojalá no y que sea poco, y le perdamos por poco tiempo porque le necesitamos", declaró Fermín después del partido.

Flick aseguró que “estas cosas ocurren, no sé exactamente todavía cuántas semanas de baja serán, pero no son buenas noticias”.

Sobre el partido contra Copenhague, en el que se juegan la clasificación a octavos, indicó: “No será un partido fácil, Pedri estará fuera, Frenkie se lo perderá amonestado, veremos si están Ferran y Lamine. Tendremos que gestionarlo, pero tenemos la oportunidad de terminar entre los primeros ocho y no empezamos bien esta Champions”.