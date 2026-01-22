Deportes

Se confirmó la lesión exacta de Pedri: comunicado oficial rompe la paz en el Barcelona

El conjunto catalán emitió el parte médico que estaban esperando todos los hinchas, tras el partido contra Slavia Praga por Champions League.

Redacción Deportes
22 de enero de 2026, 1:45 p. m.
Pedri salió con gestos de dolor en el partido ante Slavia Praga.
Pedri salió con gestos de dolor en el partido ante Slavia Praga. Foto: NurPhoto via Getty Images

Barcelona ganó su partido contra Slavia Praga en Champions League, pero terminó triste por la lesión de Pedri. El talentoso mediocampista estará un mes por fuera de las canchas, de acuerdo al comunicado oficial emitido por el club.

De regreso en territorio español, Pedri se sometió a exámenes médicos y acabó recibiendo las malas noticias.

“Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedro González ‘Pedri’ sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido de ayer contra el Slavia de Praga”, reza el comunicado del Barça.

Confirmado el nuevo equipo de Ter Stegen: Barcelona anunció su salida y ya es oficial

El hombre por cuyos pies pasa el juego del Barcelona ya sufrió en el pasado este tipo de lesiones, y se perderá el último partido de la Champions contra el Copenhague la semana que viene, así como los partidos de liga ante Real Oviedo, Elche, Girona y Mallorca.

Pedri, campeón de Eurocopa en 2024, también se perderá el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey a mediados de febrero, si el Barça elimina antes al Albacete, de segunda división.

¿Quién será el reemplazo de Pedri?

Hansi Flick tendrá que buscar soluciones para esta baja en el banco de suplentes. La principal carta para reemplazarlo es Dani Olmo, sin embargo, también puede ocupar ese lugar con Fermín López, que viene encendido en todas las competencias.

Afortunadamente para el Barcelona, este mes no se aproximan choques de gran exigencia y debería sobrellevar la ausencia de Pedri con tranquilidad.

Así quedó la tabla de la Champions League: Liverpool sobrevive y presiona a Real Madrid y PSG

Lo cierto es que cuando no estuvo en la cancha se vio una versión opaca del conjunto azulgrana y esa es la razón que preocupa en la afición.

Y es que el Barça sigue líder de la liga española, pero ahora solo tiene un punto de diferencia respecto al Real Madrid. Sumado a eso, se vienen choques directos por la Copa del Rey y la Champions que necesitarán de la mejor versión.

Pedri, derecha, del Barcelona, disputa un balón con Lukas Provod, del Slavia Praga, durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial del torneo, el miércoles 21 de enero de 2026, en Praga, República Checa. (AP Foto/Petr David Josek)
Pedri, derecha, del Barcelona, disputa un balón con Lukas Provod, del Slavia Praga, durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial del torneo, el miércoles 21 de enero de 2026, en Praga, República Checa. (AP Foto/Petr David Josek) Foto: AP

Reacciones a la lesión de Pedri

Perder a Pedri no solo ha significado preocupación para la hinchada, sino también para sus compañeros y el cuerpo técnico.

“No he hablado con Pedri, ha notado una molestia en el isquio y veremos las pruebas a ver lo que es. Es muy duro que Pedri pueda estar lesionado; ojalá no y que sea poco, y le perdamos por poco tiempo porque le necesitamos", declaró Fermín después del partido.

Flick aseguró que “estas cosas ocurren, no sé exactamente todavía cuántas semanas de baja serán, pero no son buenas noticias”.

Sobre el partido contra Copenhague, en el que se juegan la clasificación a octavos, indicó: “No será un partido fácil, Pedri estará fuera, Frenkie se lo perderá amonestado, veremos si están Ferran y Lamine. Tendremos que gestionarlo, pero tenemos la oportunidad de terminar entre los primeros ocho y no empezamos bien esta Champions”.

Pedri central midfield of Barcelona and Spain is replced injured during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between SK Slavia Praha and FC Barcelona at Eden Arena on January 21, 2026 in Prague, Czech Republic. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Se confirmó la lesión exacta de Pedri: comunicado oficial rompe la paz en el Barcelona

CASTEL DI SANGRO, ITALY - MAY 16: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 7 a 168km stage from Castel di Sangro to Tagliacozzo - Marsia 1424m / #UCIWT / on May 16, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Egan Bernal resolvió su futuro: definió el equipo y firmará contrato por cuatro años

Bogotá. Enero 21 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Club Junior, por encuentro válido de la Super Liga BetPlay en el partido de vuelta, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

La cifra millonaria que ganó Santa Fe por ser campeón de la Superliga: se llenó el bolsillo

ADELAIDE, AUSTRALIA - JANUARY 20: Santiago Buitrago of Colombia and Team Bahrain - Victorious competes during the 26th Santos Tour Down Under 2026 - Prologue a 3.6km individual time trial stage from Adelaide to Adelaide / #UCIWT / on January 20, 2026 in Adelaide, Australia. (Photo by Con Chronis/Getty Images)

Santiago Buitrago sube como espuma: clasificación general del Tour Down Under, tras la etapa 2

Hugo Rodallega y Atlético Nacional.

Golpazo de Santa Fe a Nacional: Lo desbanca de uno de los tronos que tenía en el FPC con un nuevo título

Hugo Rodallega, autor de uno de los golazos de Independiente Santa Fe.

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

Hugo Rodallega celebrando el 2-0 para Santa Fe ante Junior en la Superliga 2026

Santa Fe derrota a Junior y suma un nuevo título a su historia: campeón de Superliga con Rodallega como figura

