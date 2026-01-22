Fermín López sentenció el triunfo 4-2 de Barcelona ante Slavia Praga con doblete

Durante la fecha 7, los Blaugranas lograron la victoria 4-2 sobre Slavia Praga gracias a los dos goles de Fermín López, este miércoles en el estadio Evzena Rosického. Los goles del partido para el local los anotó Vasil Kusej (9' 1T) y Robert Lewandowski (43' 1T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Fermín López (33' 1T y 41' 1T), Dani Olmo (17' 2T) y Robert Lewandowski (25' 2T). Fermín López hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 41 de la primera etapa. Después de recibir una asistencia de Pedri, el volante remató al arco desde media distancia y venció al arquero rival para marcar un golazo en el palo derecho.

Fermín López se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Barcelona metió 2 goles, efectuó 29 pases correctos y buscó el arco contrario con 5 disparos.

Otro jugador importante en el partido fue Pedri. El mediocampista de Barcelona acertó 67 pases correctos y quitó 4 pelotas.

El director técnico de Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, planteó una estrategia 3-5-2 con Jindrich Stanek en el arco; Tomas Holes, David Zima y Stepan Chaloupek en la línea defensiva; David Moses, Oscar Dorley, Lukas Provod, Michal Sadílek y Youssoupha Sanyang en el medio; y Tomás Chory y Vasil Kusej en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Alejandro Balde en defensa; Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermín López y Raphinha en la mitad de cancha; y Robert Lewandowski en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Evzena Rosického fue Chris Kavanagh.

Slavia Praga visitará a Pafos en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de local frente a FC Copenhague.

Cambios en Slavia Praga

45' 2T - Salieron Tomas Holes por David Doudera y David Moses por Tomas Vlcek

64' 2T - Salió Tomás Chory por Ivan Schranz

71' 2T - Salió Youssoupha Sanyang por Muhammed Cham

Cambios en Barcelona

60' 2T - Salieron Pedri por Dani Olmo y Roony Bardghji por Marcus Rashford

78' 2T - Salieron Fermín López por Marc Bernal, Alejandro Balde por Ronald Araújo y Vasil Kusej por Mojmir Chytil

Amonestado en Barcelona: