Shakira lo vuelve a hacer y se mete a la final del Mundial 2026: así ha sido su paso durante cuatro mundiales

Cuenta la leyenda que, cuando era niña, Shakira asistía habitualmente al estadio a ver jugar al equipo de su ciudad, el Junior de Barranquilla. Pasaron los años y se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la industria musical en el mundo, pero su corazón futbolístico siguió amarrado a la casa. En la disputa de una final del Junior en 2023 escribió en Twitter: “Acuérdense que Junior es tu papá”. También se han hecho virales sus videos celebrando los éxitos del equipo junto a su familia. Ahora, Shakira es la única artista en la historia de la Fifa que ha tenido presencia musical en cuatro mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y este año Estados Unidos/Canadá/México 2026. Colombia es el ritmo oficial del planeta cuando el fútbol llama.

No fue un accidente. En 2006, Hips Don’t Lie era ya un fenómeno global, y la Fifa la eligió para cerrar el Mundial de Alemania. Cuatro años después llegó Waka Waka, el himno de Sudáfrica 2010, grabado junto al grupo sudafricano Freshlyground, con un estribillo inspirado en un canto tradicional camerunés de 1986, que hoy acumula más de 4.500 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify. Según estudios recientes, es la canción más escuchada en toda la historia de los mundiales y el video más visto de una artista femenina en YouTube, superando a Katy Perry. En Brasil 2014 volvió con La La La, al lado del brasileño Carlinhos Brown. Y ahora regresa a la cancha con Dai Dai, su segundo himno oficial de la Fifa, esta vez junto al nigeriano Burna Boy, ganador del Grammy y figura icónica del afrobeats. En 24 horas el video oficial ya tenía más 10 millones de reproducciones.

En la final del Mundial de Sudáfrica, en 2010, la colombiana brilló con su Waka Waka (Esto es África). Foto: afp

Las canciones creadas para los mundiales no están hechas únicamente para escucharse sino para activar el cuerpo. Se cantan en estadios de 80.000 personas, explotan con un gol o se bailan frente a una pantalla gigante en una tienda latinoamericana. Según un estudio de SeatPick compartido por Billboard, los himnos mundialistas que perduran son los que combinan alta bailabilidad, energía sostenida y un estribillo tan simple que cualquiera puede cantarlo en cualquier idioma. Shakira lo entendió perfectamente, pues Waka Waka tiene el índice de bailabilidad más alto de todos los himnos mundialistas analizados –76 sobre 100– y sigue sonando 16 años después de su estreno.

Pero hay un detalle que quizás ahora resulta incómodo de mencionar: fue exactamente en el set de grabación de Waka Waka donde Shakira conoció a Gerard Piqué, entonces jugador del Barcelona, quien aparecía en el video como uno de los futbolistas invitados. Eso significa que el fútbol no solo le dio su canción más grande, sino también 12 años de vida en Barcelona, dos hijos y el divorcio más sonado de la década. Con el éxito de Dai Dai queda en evidencia que, aunque el futbolista salió de su vida romántica, Shakira sigue siendo la voz oficial del fútbol internacional.

Este 2026 la barranquillera encabezará el show de medio tiempo de la gran final mundialista junto a Madonna y BTS. En Colombia, un país de pocos triunfos de la selección en los mundiales, Shakira siempre ha sido consuelo, pues consigue llegar a la final. Ojalá, este año, la Tricolor y la cantante triunfen en la cancha.