¿Cuándo y dónde será el próximo Mundial de la FIFA? Así será la Copa del Mundo 2030

Tras la victoria de España sobre Argentina en la definición del Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá durante 2026, concluyó una nueva edición del certamen organizado por la FIFA.

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Con este resultado se inicia un nuevo ciclo de cuatro años hacia la siguiente cita de selecciones nacionales, la cual contempla novedades en su organización territorial y en la logística del evento.

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A partir de este momento se conocen los datos oficiales sobre el calendario previsto y la distribución de los partidos. La competencia servirá para conmemorar los cien años de la primera Copa del Mundo, realizada en Uruguay en 1930, torneo en el que la selección local se coronó campeona en un formato que contó únicamente con 13 delegaciones participantes.

Desde aquel primer certamen se estableció que el torneo continental se celebraría cada cuatro años. Esta continuidad se vio interrumpida entre 1938 y 1950, periodo en el que se suspendieron las ediciones programadas debido al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

En cuanto a la ubicación de los partidos, la FIFA oficializó que la edición de 2030 superará el registro de 2026 al disputarse en seis países diferentes.

¡Presentamos a los anfitriones de las próximas dos ediciones de la @fifaworldcup_es! 🏆



Marruecos, Portugal y España serán los anfitriones en 2030, con partidos de celebración del centenario en Argentina, Paraguay y Uruguay.



Cuatro años después, Arabia Saudí será sede de la… pic.twitter.com/yAn6zzXvP3 — FIFA (Español) (@fifacom_es) December 11, 2024

La mayor cantidad de compromisos se concentrará en Portugal, España y Marruecos, abarcando territorio europeo y africano durante la fase de grupos y rondas eliminatorias.

Por su parte, los encuentros conmemorativos del centenario se trasladarán al continente sudamericano. Mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los partidos iniciales de la competencia, teniendo a Montevideo como punto central de las conmemoraciones por ser la ciudad donde comenzó la historia de los mundiales.

Dudas para el próximo mundial

ESPAÑA 2026 🏆✍️



Y la historia de la #CopaMundialFIFA se sigue escribiendo... pic.twitter.com/CudtqVNqeS — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 20, 2026

Una de las principales inquietudes para la próxima edición se centra en el número de participantes que disputarán el Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que el organismo analizará la propuesta de ampliar el cupo de 48 a 64 selecciones, medida que se discutiría en las comisiones técnicas del organismo para otorgar más cupos de clasificación a las distintas federaciones.

Esta iniciativa será evaluada por los comités correspondientes antes de la ratificación de los calendarios de clasificación regional. De aprobarse esta modificación en el reglamento, la competencia registrará la mayor cantidad de equipos en toda la historia de los torneos organizados por la FIFA.