Roban el protagonismo a Lamine Yamal tras la consagración de España: él es Keyne

Tras la victoria de España en la final de la Copa del Mundo de la Fifa México, Estados Unidos y Canadá 2026, quedaron algunas imágenes para el recuerdo durante los festejos sobre el terreno de juego. El triunfo significó la segunda estrella internacional para la delegación del país europeo.

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Una de las más icónicas tras el pitazo final involucró a Keyne, hermano menor del extremo Lamine Yamal. El menor de tres años de edad ingresó a la cancha del estadio de Nueva York/Nueva Jersey para acompañar al delantero del Fútbol Club Barcelona tras la entrega del trofeo.

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En las grabaciones difundidas en plataformas digitales se observa el momento en que el niño avanzó desde la tribuna hacia el campo. Posteriormente, el delantero levantó a su hermano para un abrazo, sumándose a los recorridos que realizaron los integrantes de la nómina por el estadio.

Actividades en el terreno de juego

Durante el recorrido por el estadio, el niño se dirigió a una de las porterías del escenario para tomar un fragmento de las redes del arco. En ese punto del campo también intercambió un saludo con el personal de seguridad asignado a la logística del evento.

Keyne, hermano de Lamine Yamal, una estrella más en los festejos del título de España ✨ 🇪🇸 pic.twitter.com/YdCIKUFsfM — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 20, 2026

Minutos después, Keyne posó para los reporteros sacando la lengua junto a su hermano, sosteniendo el trofeo oficial de la Fifa y el balón del torneo, el Trionda. En el área del césped, el menor realizó movimientos con la pelota, mostrando sus primeros contactos con el balón ante las cámaras presentes.

Las transmisiones del festejo registraron además al niño realizando saltos en una pierna y descansando sobre la gramilla del estadio.

Festejos en vestidores y regreso a Madrid

Lamine Yamal’s brother Keyne just does not stop 🤣 pic.twitter.com/n3hLtLAnvZ — LiveScore (@livescore) July 20, 2026

Posteriormente, en la zona de camerinos, se captaron nuevas secuencias del menor con los elementos premiativos de la competición. En las imágenes de los vestidores se observa al niño sostener la copa mundialista para una fotografía antes de que dejara caer el objeto al suelo de la sala.

El plantel de la selección española, bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, tiene programado su arribo a la ciudad de Madrid durante la mañana de este lunes 20 de julio. La delegación continuará los actos de recepción oficial en la capital española, donde seguramente Keyne seguirá siendo protagonista.