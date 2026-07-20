Así recibieron los hinchas a Argentina tras perder el Mundial: Messi vuelve a ser noticia

Miles de hinchas argentinos viajaron hasta el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en la localidad de Ezeiza, que está a cerca de 31 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue este lunes, 20 de julio, un día después de que el combinado albiceleste perdiera la final del Mundial 2026 ante España en Nueva York.

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Lejos de reclamos, críticas o abandonos, los hinchas de la selección Argentina mostraron su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni. La medalla de plata pinta apenas como un resultado más, tomando en cuenta la gran cantidad de títulos que el plantel ha ganado en los últimos años.

El recibimiento tuvo varias etapas. Desde el aterrizaje de la delegación argentina en Ezeiza, luego la bajada de los jugadores del avión, donde los esperaba una alfombra roja, y la salida del aeropuerto con una inmensa cantidad de hinchas que, bajo la lluvia, armaron una fiesta en agradecimiento al plantel.

¡LA BIENVENIDA A UNA SELECCIÓN ARGENTINA HISTÓRICA!



De esta manera bajó del avión la delegación Albiceleste, recibida por granaderos, al ritmo de "Muchachos", y personal del aeropuerto.#SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/W0qYHF2Adh — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 20, 2026

EL ALIENTO DESDE CERCA DE LOS HINCHAS HACIA LOS JUGADORES



El micro se frenó frente a los fanáticos que le cantan a los futbolistas a modo de agradecimiento.#DSPORTSNoticiasLite TARDE pic.twitter.com/eaSDpsiJSm — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 20, 2026

Vías bloqueadas, aficionados empapados, trapos (o carteles) y arengas adornaron la fría noche en la provincia de Buenos Aires. Varios jugadores referentes saludaron en el bus descapotable. Pero, la gran pregunta: ¿dónde está Messi?

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Messi no llegó con la delegación argentina a Ezeiza

Como lo anticiparon varios periodistas argentinos, desde que acabó la final del Mundial 2026, Lionel Messi no llegó a su país con el resto de la delegación. De hecho, no solo el ’10′ faltó, sino que hubo más ausentes.

“Hay 10 ausentes de la delegación. En el avión no estuvo Lionel Messi, como así tampoco otros nueve futbolistas que con la Scaloneta hicieron emocionar a todos: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso”, reportó Olé.

Habría varias razones para que estos jugadores, incluyendo a Leo, no llegaran a Argentina. Informan que varios de ellos tomarán rumbo a sus respectivos clubes para arrancar la pretemporada, mientras que otros tendrán un par de días de vacaciones antes de iniciar trabajos con miras al curso 2026-2027.

La expectativa crece aún más luego del mensaje que dejó el presidente de Argentina, Javier Milei, en sus redes sociales. Anunció un feriado nacional para la celebración del subcampeonato, pero ahora, sin Messi, la duda está en si se hará o no.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

“Festejo mundial. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió Milei en su cuenta de X.