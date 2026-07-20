Lionel Messi tomó radical decisión tras la final del Mundial 2026: se separa de la selección

Parte de los integrantes del seleccionado argentino de fútbol y de su cuerpo técnico tienen previsto su arribo a la capital de su país, Buenos Aires, este lunes 20 de julio sobre las 4:30 p. m. hora Colombia. La delegación viaja desde territorio estadounidense sin la presencia de su capitán, Lionel Messi, tras concluir su participación en la Copa del Mundo de 2026.

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De acuerdo con fuentes institucionales de la compañía Aerolíneas Argentinas, la aeronave procedente de Nueva York aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sobre las 6:30 p. m., hora argentina. En las inmediaciones de la terminal y del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se desplegó un operativo policial preventivo para coordinar el paso de los deportistas.

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Al respecto, los voceros de la aerolínea confirmaron: “No hay recepción armada ni convocatoria a medios”. Asimismo, la AFA comunicó que solo viaja una parte de la comitiva, debido a que varios integrantes iniciaron sus periodos de descanso o se trasladaron directamente a las sedes de sus respectivos clubes.

Integrantes del plantel y ausencias confirmadas

Pese a que la AFA no detalló la agenda individual de sus deportistas, los reportes de los medios locales descartan el regreso de Lionel Messi junto con el grupo principal. Informes de prensa señalan que el director técnico Lionel Scaloni tampoco viajaría en este vuelo, optando por destinos alternativos tras el cierre del certamen.

¡GRACIAS INFINITAS, MUCHACHOS! No alcanzan las palabras para agradecerles cómo defendieron la camiseta. Nos hicieron llorar, gritar y, sobre todo, volver a creer. ¡Son eternos! 🩵🤍🏆 pic.twitter.com/lYGLJC3tzB — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

Entre los profesionales que sí integran la comitiva hacia el aeropuerto de Ezeiza figuran Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian Romero, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Los futbolistas permanecerán en la sede deportiva antes de retomar sus compromisos institucionales con sus equipos.

Esta llegada difiere del marco registrado tras la edición de 2022, cuando la comitiva celebró en las calles su tercer título de la Fifa. Para esta ocasión, las autoridades nacionales no programaron cierres de jornada ni feriados, limitándose al resguardo de las zonas de tránsito de la delegación.

Concentraciones en la capital y balance de la jornada

Pese a la falta de un evento protocolario, grupos de seguidores se concentraron el domingo por la noche en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires. La jornada de apoyo a la selección derivó en reuniones multitudinarias en diversos sectores del casco urbano durante las horas posteriores a la final.

Las concentraciones en el centro porteño se mantuvieron hasta las horas de la medianoche con intervenciones en la vía pública. La Policía de la Ciudad intervino al final de la jornada para dispersar a un grupo de personas, operativo que concluyó con un saldo de 15 ciudadanos detenidos por alterar el orden público.

*Realizado con información de AFP*