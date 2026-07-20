Marca histórica que Lionel Messi dejó ir tras perder la final del Mundial 2026 contra España

Tras la derrota de Argentina por 1 a 0 frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi no solo cedió la oportunidad de sumar un nuevo título.

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El ‘10’ argentino disputó en esta edición el título de máximo anotador en mundiales, un apartado estadístico en el que compitió contra figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Ousmane Dembélé y Erling Haaland, pero sobre todo con Kylian Mbappé.

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Antes de la fase final, el delantero alemán Miroslav Klose ostentaba la marca de máximo anotador del torneo con 16 goles, registrados entre las ediciones de 2002 y 2014.

Por su parte, Messi inició la competencia de 2026 con 13 anotaciones en su historial y, tras marcar tres goles en el partido de debut contra Argelia, igualó de forma temporal la cifra fijada por el exjugador germano.

Con Mbappé a la cabeza, así cerró la tabla de Goleadores del Mundial 2026. Kylian también es el máximo artillero histórico del certamen. pic.twitter.com/6obisA9sY3 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Por su parte, Kylian Mbappé llegó a la cita de México, Estados Unidos y Canadá con 12 anotaciones acumuladas. El delantero francés convirtió dos goles en su primer partido ante Senegal, manteniéndose desde el inicio del torneo en la disputa directa por los primeros lugares del tablero general de anotadores junto al capitán argentino.

El desenlace del registro en la fase final

Al término de las semifinales, Lionel Messi lideraba la tabla histórica de la Copa del Mundo con 21 anotaciones en sus participaciones. En esa misma instancia, Kylian Mbappé se ubicaba en la segunda posición con 20 tantos registrados, dejando la definición del primer lugar para los compromisos de cierre del campeonato.

¡𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒗𝒊𝒗𝒂!



¡Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la #CopaMundialFIFA! 🤩 pic.twitter.com/LKJ6szmgFS — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 22, 2026

Adicionalmente, ambos jugadores habían convertido en 8 ocasiones, así que estaban igualados en la tabla de goleadores de la edición del Mundial 2026.

En el encuentro por el tercer puesto, el atacante francés marcó dos goles adicionales frente a su rival de turno. Esa actuación elevó el registro de Mbappé a 22 anotaciones en mundiales, situándolo en la cima de la estadística general y obligando a Messi a marcar en el partido de cierre para igualar o superar dicha cifra.

El resultado en la jornada de cierre

En la final disputada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, la estructura defensiva del seleccionado español neutralizó los avances del ataque argentino.

¡Kylian Mbappé 🇫🇷 se convierte en el máximo goleador histórico de la #CopaMundialFIFA! 👏⭐️ pic.twitter.com/aTX9ntFfrS — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 19, 2026

El conjunto europeo obtuvo la victoria por la mínima diferencia, resultado que selló el segundo subcampeonato mundial para la delegación sudamericana liderada por Messi.

Con el marcador final de la última jornada, el atacante argentino concluyó su participación sin sumar nuevos tantos en el juego decisivo. La combinación de resultados dejó a Kylian Mbappé como el máximo anotador de la edición 2026 y como el líder histórico de goles en la competencia organizada por la Fifa.